Детаљи страшне експлозија: Тешко повријеђени супружници, избијени зидови

Извор:

Независне

01.03.2026

14:00

Детаљи страшне експлозија: Тешко повријеђени супружници, избијени зидови
Фото: Pixabay

У експлозији плинске боце, у згради на адреси Црквице 1ц у Зеници, теже повреде задобили су старији супружници, потврдио је Фени дежурни у Оперативном центру Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.

"Експлозија плинске боце догодила се у 11.40, а ми смо дојаву запримили у 11.50. На лицу мјеста су полицајци и ватрогасци, а у току је изношење још једне плинске боце. Повријеђене особе су превезена у Кантоналну болницу Зеница", казао је дежурни у Оперативном центру МУП-а ЗДК.

Повреде су задобили супружници М. и М. Беговић, а од силине експлозије избијени су зидови на обје стране зграде.

Подсјећамо, становнике насеља Црквице данас је узнемирила снажна експлозија, као и призор на адреси Црквице 1ц, гд‌је су на једном стану потпуно избијени зидови. Полиција је потврдила слутње очевидаца да у стану има повријеђених, преносе Независне.

