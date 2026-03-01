Детаљи страшне експлозија: Тешко повријеђени супружници, избијени зидови

Извор:
Независне
01.03.2026
14:00
Коментари:0
У експлозији плинске боце, у згради на адреси Црквице 1ц у Зеници, теже повреде задобили су старији супружници, потврдио је Фени дежурни у Оперативном центру Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.
"Експлозија плинске боце догодила се у 11.40, а ми смо дојаву запримили у 11.50. На лицу мјеста су полицајци и ватрогасци, а у току је изношење још једне плинске боце. Повријеђене особе су превезена у Кантоналну болницу Зеница", казао је дежурни у Оперативном центру МУП-а ЗДК.
Сцена
Ана Николић: Увијек сам имала кеца из владања
Повреде су задобили супружници М. и М. Беговић, а од силине експлозије избијени су зидови на обје стране зграде.
Подсјећамо, становнике насеља Црквице данас је узнемирила снажна експлозија, као и призор на адреси Црквице 1ц, гдје су на једном стану потпуно избијени зидови. Полиција је потврдила слутње очевидаца да у стану има повријеђених, преносе Независне.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
23 ч0
Хроника
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
25
16
16
16
13
16
12
16
06
Тренутно на програму