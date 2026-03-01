Вучић за УНА ТВ: Србија прави вишеслојни апарат који ће да штити наше небо

Извор:
УНА ТВ
01.03.2026
13:43
Коментари:4
Предсједник Републике Србије Александар Вучић гостује на ТВ УНА гдје говори о важним темама.
Вучић је, између осталог, упитан да прокоментарише свјетску политичку елиту и јучерашњи дан.
"Незахвално је да говорим као политички аналитичар, трудим се да говорим на начин који је јасан, који је заснован на гвозденим детерминантама, за које не може да се кажу да нису истините, да не повредим никога и да не нашкодим Србији. Некад не саопштим очигледну истину, али не слажем", истакао је Вучић за УНА ТВ.
Вучић је потом открио о чему је разговарао са Бин Заједом током јучерашњег телефонског састанка.
"Они су нам увијек помагали, од мигрантске кризе, поплава, короне, то не треба да се сметне са ума. Увијек учествују у важним пројектима, донирали су нам доста савремене војне технике. Заиста су нападнути ни криви ни дужни, не разумијем зашто је француска база погођена, баш ми је жао због тога и гађања у Абу Дабија. Разговарали смо о војним стварима, шта очекује и разговарали смо о резултатима њихове одбране. Рекао ми је да кад се све заврши пошаљи своје специјалисте да могу да виде све шта се десило, да више како изгледа кад их неко гађа балистичким ракетама", рекао је Вучић.
Како је рекао, Србија прави вишеслојни апарат који ће да штити наше небо, али да ћемо бити спремни и да будемо офанзивно активни ако је то потребно.
Вучић је изјавио да се свијет убрзано мијења и да Србија мора да разумије своју позицију у таквом поретку.
"Наша позиција је тешка, али морамо да је чувамо јер нам гарантује мир и слободу. Морамо да штитимо своје системе и своју земљу", рекао је предсједник Србије.
Навео је да Србија мора да буде способна да заштити своје грађане и инфраструктуру у сваком тренутку.
"То је била суштина нашег разговора", нагласио је Вучић.
Посебан акценат ставио је на развој и примјену вјештачке интелигенције, нагласивши да је ријеч о области будућности која мора да добије озбиљно мјесто и у образовању и у систему одбране.
Према његовим ријечима, потребно је формирати специјализоване тимове и јединице које ће радити на развоју и примјени нових технологија.
Вучић је подсетио да се јутрос десио и напад на Оман.
"О свему томе морате да бринете. Ви мислите да цијели свијет види колико се ви бринете за своју земљу, да волите своју земљу. Поменућу Јапанце. Они су у више наврата одушевили свијет и у више наврата разочарали свијет. Они су у сваком тренутку најпаметније одиграли. Послије Нагасакија рекли су - разумјели смо поруку, морамо да будемо паметнији, економски успешнији. Ми морамо да разумемо своју позицију у свету, која је тешка, али нам гарантује мир и слободу, да чувамо себе, да штитимо своје системе. Мене нападају овдје у Србији да сам произраелски лобиста, или да сам ирански лобиста. Нисам ничији. Износим ставове једне суверене земље."
