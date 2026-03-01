Logo
Large banner

Огласио се Кремљ о свјетском хаосу: Русија мора...

01.03.2026

13:03

Коментари:

0
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

У свјетском хаосу Русија мора да остане острво мудрости и стабилности, изјавио је Дмитриј Песков новинарима, коментаришући извјештаје о могућој предаји нуклеарног оружја Кијеву.

Он је истакао да пажљиво и темељно ради, те да све службе остају на својим позицијама и извршавају своје задатке.

"Када око нас постоји толики број, условно речено, системских кварова, негдје мора да се сачува острво стабилности, острво разборитости и мудрости. Склон сам да будем увјерен да је то управо земља на чијем челу је предсједник Путин. Ако се подлегне овом општем хаосу, то, наравно, неће донијети ништа добро", изјавио је Песков.

Француска страна је званично саопштила да Украјинцима даје координате и обавјештајне податке за извођење удара у дубину Русије. То је била званична изјава. Шта је то ако не квар свих система повезаних са функционисањем простора Европске уније и, између осталих Француске, закључио је портпарол Кремља.

Иран Техеран напад

Свијет

Бруталан удар: Погледајте како је Израел уништио авионе на иранском аеродрому

Према његовим ријечима, ова информација га је изненадила.

У уторак је прес-биро Службе спољне обавештајне службе Русије (СВР) саопштио да се Велика Британија и Француска припремају да Украјини предају нуклеарно оружје.

Према наводима СВР-а, план европских земаља је да Кијев, уколико би располагао атомском или бар такозваном "прљавом" бомбом, може да рачуна на повољније услове за окончање борбених дејстава.

Подијели:

Тагови :

Русија

Kremlj

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Иран Техеран напад

Свијет

Бруталан удар: Погледајте како је Израел уништио авионе на иранском аеродрому

3 ч

0
нови врховни вођа Ирана Алиреза Арафи

Свијет

Иран изабрао новог врховног вођу

4 ч

2
Експлозије у Техерану

Свијет

Оштећена амбасада Србије у Техерану током ваздушних напада

4 ч

3
Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху се обратио Иранцима на персијском, позива их да устану против режима

5 ч

5

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Бивши први тенисер свијета не може из Дубаија: Пропушта први Мастерс у сезони?

16

16

Американци проговорили о нападу на њихов носач авиона

16

13

Туча на паркингу: Младићи насрнули на човјека, па дигли руку и на дјевојку

16

12

Ходајућа невоља: Оптужен син популарне пјевачице

16

06

Има страдалих: Огласили се Американци о њиховим жртвама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner