01.03.2026
13:03
Коментари:0
У свјетском хаосу Русија мора да остане острво мудрости и стабилности, изјавио је Дмитриј Песков новинарима, коментаришући извјештаје о могућој предаји нуклеарног оружја Кијеву.
Он је истакао да пажљиво и темељно ради, те да све службе остају на својим позицијама и извршавају своје задатке.
"Када око нас постоји толики број, условно речено, системских кварова, негдје мора да се сачува острво стабилности, острво разборитости и мудрости. Склон сам да будем увјерен да је то управо земља на чијем челу је предсједник Путин. Ако се подлегне овом општем хаосу, то, наравно, неће донијети ништа добро", изјавио је Песков.
Француска страна је званично саопштила да Украјинцима даје координате и обавјештајне податке за извођење удара у дубину Русије. То је била званична изјава. Шта је то ако не квар свих система повезаних са функционисањем простора Европске уније и, између осталих Француске, закључио је портпарол Кремља.
Према његовим ријечима, ова информација га је изненадила.
У уторак је прес-биро Службе спољне обавештајне службе Русије (СВР) саопштио да се Велика Британија и Француска припремају да Украјини предају нуклеарно оружје.
Према наводима СВР-а, план европских земаља је да Кијев, уколико би располагао атомском или бар такозваном "прљавом" бомбом, може да рачуна на повољније услове за окончање борбених дејстава.
