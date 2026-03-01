Logo
Бруталан удар: Погледајте како је Израел уништио авионе на иранском аеродрому

Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) саопштиле су данас да су извршиле прецизан ваздушни удар на аеродром у Табризу, смјештен у западном дијелу Ирана. Према званичним информацијама објављеним путем друштвених мрежа, примарна мета напада били су борбени авиони иранског ратног ваздухопловства.

У кратком саопштењу ИДФ-а наводи се да су током операције погођена и уништена два ловца типа Ф-5 и један Ф-4. Како тврди израелска страна, авиони су погођени у тренутку док су били у фази непосредне припреме за полетање.

Алиреза Арафи

Свијет

Иран изабрао новог врховног вођу

Уз објаву је приложен и снимак забиљежен из ваздуха, који приказује тренутак нишањења и дејства на писти, што би требало да послужи као доказ о успјешности мисије, преноси Телеграф.

