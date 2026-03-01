Воцап уводи нову опцију: Постаје као друштвена мрежа

Извор:
Функција која је годинама постојала на апликацијама попут Телеграма или Сигнала сада стиже и у најпопуларнији месинџер на свијету, који данас користи више од две милијарде људи.
Од свог настанка 2009. године Воцап је функционисао по једноставном правилу: ако желите да се дописујете са неким, морате имати његов број телефона. Управо тај систем био је и највећа предност апликације, али и њен највећи проблем јер сваки нови контакт аутоматски је значио дијељење личног броја, чак и са потпуним странцима, продавцима или групама у које вас неко дода.
Нова опција то мијења из корена јер сада умјесто низа цифара, корисници ће моћи да изаберу јединствено корисничко име, односно такозвани „username“, преко којег ће их други проналазити и контактирати.
Број телефона више неће морати да буде видљив особама које немате у именику, чиме Воцап први пут озбиљно улази у свет друштвених мрежа, а не само класичних апликација за дописивање.
Промјена можда дјелује мала, али у пракси представља огромни заокрет имајући у виду да је годинама управо обавезно дељење броја телефона изазивало забринутост због приватности, спам порука и злоупотреба. Стручњаци за безбједност упозоравали су да такав систем олакшава нежељене контакте и преваре, јер број телефона често остаје трајно везан за идентитет корисника. Нови систем корисничких имена уводи додатни слој заштите, јер комуникација може да почне без откривања личних података.
Воцап је ову опцију развијао годинама, јер је захтијевала промјену саме основе апликације. До сада је сваки налог био технички везан за СИМ картицу и телефонски број, па је прелазак на корисничка имена значио практично реконструкцију начина на који апликација идентификује кориснике, синхронизује контакте и одржава енд-то-енд енкрипцију.
Када функција постане доступна током 2026. године, корисници ће моћи да изаберу јединствено име које ће се приказивати у разговорима и групама умјесто броја телефона. Идеја је да контактирање постане једноставно као на Инстаграму, довољно је послати некоме корисничко име, без размјене приватних података.
Ова промјена посебно ће бити значајна за комуникацију са фирмама и online продавцима. Воцап планира систем у којем корисници могу да контактирају компаније без откривања броја телефона, што би требало да повећа повјерење и олакша корисничку подршку директно кроз апликацију. Стране технолошке анализе наводе да су људи спремнији да започну разговор са брендом када знају да њихов број остаје скривен.
За обичне кориснике то значи и крај непријатних ситуација познатих готово свима као што је улазак у групу гдје ваш број одмах види десетине непознатих људи, остављање контакта приликом online куповине или комуникација са непознатим особама преко огласа. Са новим системом биће могуће разговарати, а да број телефона остане потпуно приватан.
Занимљиво је да Воцап овом промјеном практично сустиже конкуренцију која је ову опцију имала годинама. Телеграм и Сигнал већ дуго нуде комуникацију преко корисничких имена, а управо је то био један од разлога због којих су део корисника привлачили као приватнију алтернативу. Сада Мета покушава да исти ниво флексибилности донесе и својој најмасовнијој апликацији.
Ако се планови реализују како је најављено, 2026. би могла да означи почетак нове фазе Воцапа и прелазак из апликације засноване на телефонском именику у платформу са сопственим дигиталним идентитетима. Другим ријечима, Воцап више неће бити само мјесто гдје пишете људима чији број имате, већ мрежа на којој вас други могу пронаћи баш као на друштвеним мрежама, преноси Курир.
