Кинеска свемирска агенција: Слетјећемо на Мјесец прије 2030.

Телеграф

27.02.2026

15:22

Пун Мјесец
Фото: Frank Cone/Pexels

Кинеска агенција за летење људске посаде у свемир (ЦМСА) саопштила је данас (27.фебруара) планове за двије мисије свемирских летова са посадом и једну мисију снабдијевања теретом у 2026. години, уз учешће астронаута из специјалних административних региона Хонгконга и Макаа.

ЦМСА је, такође, потврдила да кинески програм слијетања на Мјесец напредује према циљу првог слијетања прије 2030. године, пренио је Глобал тајмс.

Један пакистански астронаут требало би да обави краткорочну мисију на Кинеској свемирској станици као стручњак за терет, спроводећи научне експерименте за Пакистан.

ЦМСА је саопштила да програм људских свемирских летова у потпуности спроводи директиве 15. петогодишњег плана Кине, фокусирајући се на развој свемирске станице и припрему мисија слијетања на Мјесец, преноси Телеграф.

До сада су кључни пројекти програма добро напредовали, укључујући ракету носач "Дуги март-10", свемирску летелицу са посадом Менгџоу и лунарни лендер Лањуе.

ЦМСА је, такође, истакла да наставља да промовише међународну сарадњу у области свемирских летова.

Претходне године Кина и Пакистан су потписали споразум о селекцији и обуци астронаута, а сада је један пакистански астронаут планиран за кратку мисију као стручњак за терет на кинеској свемирској станици.

Од покретања програма, на кинеској свемирској станици спроведено је 267 научно-истраживачких и примјенских пројеката из области свемирског живота, микрогравитације, физике и нових свемирских технологија, доприносећи међународним научним достигнућима и унапређујући кинеске капацитете у свемиру, истиче Глобал тајмс.

Mjesec

astronauti

Кина

Коментари (0)
