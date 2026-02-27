Logo
Студенти имају право на повраћај дијела школарине: Ево шта треба да ураде

Телеграф

27.02.2026

16:51

Студенти
Фото: Pexels

Самофинасирајући студенти, њих 7.100, који имају право на повраћај дијела школарине за школску 2004/2025.годину, нема отворену студентску картицу.

Министарство просвете позива све самофинансирајуће студенте, који остварују право за повраћај 50 одсто плаћене школарине за школску 2024/2025. годину, да се пријаве за отварање Студентске картице, како би би им средства била рефундирана и да то хитно учине најкасније до петка 6. марта 2026. године, путем портала Управе за трезор, на адреси https://zsk.trezor.gov.rs/

Министарство просвјете, у жељи да сваки самофинансирајући студент оствари своје право на повраћај школарине за прошлу школску годину, продужило је рок за исплату посљедње рате средства самофинансирајућим студентима за седам радних дана.

Занимљивости

Стиже крвави пун Месец - 3. март је кључан

У размјени података између Министарства просвјете, Управе за трезор и Банке Поштанска штедионица утврђено је да још 7.100 самофинасирајућих студента који имају право на исплату средства, немају отворену Студентску картицу.

Наиме, утврђено је да од 7.221 студента којима је требало да буду уплаћена средства по основу повраћаја 50 одсто плаћене школарине за први пут уписане предмете у школској 2024/2025. години, само 121 студент има Студентску картицу, односно отворен рачун код Поштанске штедионице који је повезан са Студентском картицом.

Имајући у виду да није могуће извршити додатне исплате по основу плаћених школарина за школску 2024/2025.годину , за сваку годину студија коју је студент први пут уписао, позивамо студенте који имају право на повраћај средстава да се пријаве за отварање Студитске картице како би им средства била рефундирана, преноси Телеграф.

