Logo
Large banner

Оперите правилно зимску јакну у машини: Изгледаће као нова

Извор:

Крстарица

27.02.2026

16:39

Коментари:

0
Оперите правилно зимску јакну у машини: Изгледаће као нова
Фото: Pexels

Искусне домаћице имају фантастичан трик за прање зимске јакне од перја. Врло је једноставно, а уколико будете пратили све смјернице, у јакни се неће створити грудвице. Тајна се крије у обичним тениским лоптицама које спречавају згрудвавање перја и чувају облик!

На етикетама неких јакни стоји упозорење: не смијете их прати у веш машини. Препоручује се само хемијско чишћење. Ипак, за многе јакне је ручно или машинско прање дозвољено. Главни проблем? Током прања се појављују грудвице перја, што јако отежава сушење.

Наида Бешлагић

Сцена

Звезда Гранда побиједила рак

Жене за овај проблем имају генијалан трик.

Једна дјевојка је питала како да правилно одржава зимску јакну. Њој се јакна на 30 степени потпуно „изгрудвала“ и „издувала“. Ево који савјет је добила:

– Све перјане јакне перем са три тениске лоптице – то је правило! Чак и на једној јакни из Америке, на етикети стоји детаљно објашњење. Касније јакна иде у сушилицу са тим лоптицама (можете прескочити ако немате сушилицу). Јакна буде сасвим нормалног облика кад се осуши, као и прије прања – написала је једна корисница форума ана.рс.

Многе су се одмах сложиле да овај трик заиста „ради“.

– Растресе перје, па јакна буде у почетном стању кад се извади и осуши. Не скупљају се громуљице као када се пере без лоптица – појаснила је друга чланица.

Нис-28112025

Економија

Руси и МОЛ се усагласили око НИС-а

Поред тениских лоптица, без којих ваше прање зимске јакне више неће моћи да прође, ево још неколико корисних савјета.

Немојте прати више јакни одједном

Перјана јакна се током прања надује и заузме већину простора унутар бубња стога немојте препунити машину и перите само једну јакну.

Не користите класични детерџент

Пожељно је да јакне од перја перете с течним детерџентом за осјетљиво рубље или пак специјализованим детерџентом за овај тип одјеће.

Програм за осјетљиво рубље

Свака машина има другачије програме, али за прање јакни од перја увијек бирајте оне за осјетљиво рубље током којег температура воде не прелази 30 или 40 степени.

Избјегавајте центрифугу

Одјећу од перја не морате да перете више од једном или максимално два пута годишње, а када се ради прање зимске јакне, немојте користити центрифугу.

Ракитић се мучио с куглицом

Фудбал

Ракитић борбом са куглицом на жријебу насмијао све - ВИДЕО

Овај трик штеди новац и чува вашу јакну

Придржавањем ових једноставних правила, ваше прање зимске јакне више неће бити руски рулет у којем страхујете да ли ће вам од омиљене одјеће остати само празна постава.

Тениске лоптице ће одрадити најтежи дио посла, а вама остаје само да уживате у топлини и мекоћи јакне која изгледа као да је тек стигла из продавнице.

Не дозволите да вас скупи рачуни са хемијског чишћења плаше – уз мало памети, ваша машина је сасвим довољна.

Подијели:

Тагови :

jakna

odjeća

веш машина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бриге око новца престају за ова три знака

Занимљивости

Бриге око новца престају за ова три знака

1 ч

0
Милорад Додик на Свечаној академији

БиХ

Додик: Сарајеву окупатор прихватљив, а Срби нису ни живи ни мртви

1 ч

1
Овај град уводи забрану алкохола

Свијет

Овај град уводи забрану алкохола

1 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Хорор: Мушкарац убио жену, па себе

1 ч

0

Више из рубрике

Које су предности "тамног туширања" за побољшање вашег сна

Савјети

Које су предности "тамног туширања" за побољшање вашег сна

1 д

0
Како да се риба не лијепи за таву приликом пржења?

Савјети

Како да се риба не лијепи за таву приликом пржења?

1 д

0
Пазите шта пише на декларацијама производа: Поједини натписи могу вас заварати

Савјети

Пазите шта пише на декларацијама производа: Поједини натписи могу вас заварати

1 д

0
Када је право вријеме за садњу нових биљака и како правилно припремити башту?

Савјети

Када је право вријеме за садњу нових биљака и како правилно припремити башту?

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

31

Фармерке које ће бити у тренду овог прољећа

17

30

Миле Китић открио своје право име

17

23

Да ли пријети нова пандемија? Пријављен могућ пренос свињског грипа међу људима

17

17

Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића

17

16

Повријеђени у пожару хитно хоспитализовани

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner