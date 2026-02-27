Оперите правилно зимску јакну у машини: Изгледаће као нова

Извор:
Искусне домаћице имају фантастичан трик за прање зимске јакне од перја. Врло је једноставно, а уколико будете пратили све смјернице, у јакни се неће створити грудвице. Тајна се крије у обичним тениским лоптицама које спречавају згрудвавање перја и чувају облик!
На етикетама неких јакни стоји упозорење: не смијете их прати у веш машини. Препоручује се само хемијско чишћење. Ипак, за многе јакне је ручно или машинско прање дозвољено. Главни проблем? Током прања се појављују грудвице перја, што јако отежава сушење.
Једна дјевојка је питала како да правилно одржава зимску јакну. Њој се јакна на 30 степени потпуно „изгрудвала“ и „издувала“. Ево који савјет је добила:
– Све перјане јакне перем са три тениске лоптице – то је правило! Чак и на једној јакни из Америке, на етикети стоји детаљно објашњење. Касније јакна иде у сушилицу са тим лоптицама (можете прескочити ако немате сушилицу). Јакна буде сасвим нормалног облика кад се осуши, као и прије прања – написала је једна корисница форума ана.рс.
Многе су се одмах сложиле да овај трик заиста „ради“.
– Растресе перје, па јакна буде у почетном стању кад се извади и осуши. Не скупљају се громуљице као када се пере без лоптица – појаснила је друга чланица.
Поред тениских лоптица, без којих ваше прање зимске јакне више неће моћи да прође, ево још неколико корисних савјета.
Перјана јакна се током прања надује и заузме већину простора унутар бубња стога немојте препунити машину и перите само једну јакну.
Пожељно је да јакне од перја перете с течним детерџентом за осјетљиво рубље или пак специјализованим детерџентом за овај тип одјеће.
Свака машина има другачије програме, али за прање јакни од перја увијек бирајте оне за осјетљиво рубље током којег температура воде не прелази 30 или 40 степени.
Одјећу од перја не морате да перете више од једном или максимално два пута годишње, а када се ради прање зимске јакне, немојте користити центрифугу.
Придржавањем ових једноставних правила, ваше прање зимске јакне више неће бити руски рулет у којем страхујете да ли ће вам од омиљене одјеће остати само празна постава.
Тениске лоптице ће одрадити најтежи дио посла, а вама остаје само да уживате у топлини и мекоћи јакне која изгледа као да је тек стигла из продавнице.
Не дозволите да вас скупи рачуни са хемијског чишћења плаше – уз мало памети, ваша машина је сасвим довољна.
