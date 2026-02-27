Бриге око новца престају за ова три знака

Извор:
Магазин новости
27.02.2026
16:26
Коментари:0
Финансијска суша је завршена за три хороскопска знака почев од 27. фебруара 2026. године, дана посвећеног ослобађању нагомиланих тензија, посебно када је у питању новац. Енергија Марса и Урана помаже им да ријеше све финансијске проблеме.
Када Марс направи квадрат са Ураном у петак, чекање је завршено, а самим тим и брига. Имамо ту моћну енергију Марса која влада нашим вриједностима и задовољствима. Овај квадрат транзита нам даје шансу да се повучемо и видимо шта функционише, а шта не.
БиХ
Додик: Сарајеву окупатор прихватљив, а Срби нису ни живи ни мртви
Ови астролошки знаци виде да кроз сукоб можемо да изгладимо ствари. Морали смо да стигнемо довде да бисмо видјели како да ријешимо своје проблеме.
Финансијски, овај дан нам доноси лакоћу и ослобађање. Наша финансијска суша више не постоји.
Рачуни су плаћени и нисте толико под стресом као прије само неколико дана. Астролошка енергија петка вам иде прилично добро. 27. фебруара живот не дјелује толико испуњен финансијским тешкоћама. Енергија Марса и Урана пружа шансу и добијате озбиљну прилику да урадите нешто практично што може и ће вам користити дуго времена. Оно што радите данас има истинску трајност.
Неко у вашем животу зна новац, и у петак ће вас узети под своје окриље и показати вам како се то ради. И, пошто сте паметни и заинтересовани, пажљиво слушајте. Оно што научите помаже вам да све преокренете. Ваша финансијска суша коначно се ближи крају.
Свијет
Овај град уводи забрану алкохола
27. фебруара посљедњи дио нечега на чему сте радили предуго коначно се склапа. Његов завршетак је задовољавајући, јер знате да сте урадили праву ствар и да сте је урадили добро. Тада сте у могућности да затворите поглавље о једној конкретној финансијској тешкоћи.
У доброј сте форми током квадрата Марса и Урана и добијате јасан осјећај да се дисциплина заиста исплати. Пошто сада видите да контролишете своје финансије, тачно знате шта даље да радите. Можете штедјети, трошити или инвестирати. Тренутно вам космос пружа осјећај стабилности, јер се ваша финансијска суша завршава једном за свагда.
27. фебруара, у вашем животу, дешава се много успјешних прича. Ово значајно повећава ваше самопоуздање. Ако сте се суочили са новчаним проблемима, друге ствари у вашем животу вам помажу да их пребродите.
Хроника
Хорор: Мушкарац убио жену, па себе
Током квадрата Марса са Ураном, правите паметне финансијске потезе који се одмах исплате. У петак рјешавате дуг, и када га једном нестане, нестао је заувијек. Научили сте лекцију по овом питању и овог пута, она остаје.
Можете да прођете кроз овај дан знајући да дух прошлости финансија више не прогања вашу психу. Један мали успјех води до много више, и осјећате се добро у животу. Лијепо је знати да је ваша финансијска суша коначно завршена.
Економија
1 ч0
Хроника
1 ч0
Регион
1 ч0
Друштво
1 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
9 ч0
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
21 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму