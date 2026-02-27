Logo
Најскупљи стан у Српској продат за 798.000 КМ, а кућа за 600.000

Извор:

Независне

27.02.2026

16:08

klkuč, nekretnina, vrata
Фото: Pixabay

Најскупљи стан продат у Републици Српској прошле године плаћен је 798.000 КМ у Палама, док је за најскупљу кућу издвојено 600.000 КМ у Требиње.

Из Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) додају да је површина најскупљег стана износила 66,8 m², док је корисна површина најскупље куће износила 316 квадрата.

"Цијена најскупљег прометованог стана по квадратном метру у 2025. години износила је 11.946,1 KM, а евидентирана је у општини Пале (град Источно Сарајево)", наводе из РУГИПП за “Независне новине” и додају:

Полиција Црна Гора

Регион

Сијевали ножеви у центру града: Младић тешко ранио неколико људи

Највиша просјечна цијена грађевинског земљишта по градовима и општинама у Републици Српској у 2025. години забиљежена је у општини Источна Илиџа.

Закључили су да је прошле године у Регистру цијена непокретности евидентирано 18.172 купопродајних уговора.

