Logo
Large banner

Да ли пријети нова пандемија? Пријављен могућ пренос свињског грипа међу људима

Извор:

Танјуг

27.02.2026

17:23

Коментари:

0
Да ли пријети нова пандемија? Пријављен могућ пренос свињског грипа међу људима
Фото: АТВ

Шпанија је обавијестила Светску здравствену организацију о могућем преносу свињског грипа са човјека на човјека, према процјени каталонских власти, изјавио је данас портпарол каталонских здравствених власти.

Каталонски здравствени сектор је, у међувремену, саопштио да је процјена ризика за становништво "веома ниска", преноси Ројтерс.

Особа која је била заражена није показивала респираторне симптоме сличне грипу, а тестови директних контаката показали су да вирус није даље пренијет.

Претходно је шпански дневник "Паис", позивајући се на изворе из каталонског здравства, навео да пацијент, који се од тада опоравио, није имао контакт са свињама или фармама свиња, што је навело стручњаке да закључе да се ради о преносу вируса са човјека на човјека.

Ивица Дачић-2602026

Србија

Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића

Извјештај упозорава да оваква ситуација изазива забринутост због потенцијала свињског грипа за пандемију, посебно ако дође до рекомбинације са људским грипом, што би могло да се догоди уколико свиња истовремено буде заражена са оба вируса.

У 2023. години, Холандија је обавијестила СЗО о потврђеном људском заражавању вирусом свињског грипа А(Х1Н1) код одрасле особе која није имала професионални контакт са животињама.

Пандемија свињског грипа 2009. године инфицирала је милионе људи и била је узрокована вирусом који је садржао генетски материјал вируса из свиња, птица и људи.

Подијели:

Тагови :

Svinjski grip

SZO

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ивица Дачић

Србија

Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића

20 мин

0
Пожар у фабрици у Брчком

Хроника

Повријеђени у пожару хитно хоспитализовани

21 мин

0
Руски дрон у Румунији

Свијет

Бука па експлозија: Снимљена драма изнад Дунава

26 мин

0
Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

Емисије

Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

27 мин

0

Више из рубрике

Да ли је здраво потпуно елиминисати шећер из исхране?

Здравље

Да ли је здраво потпуно елиминисати шећер из исхране?

2 ч

0
Маст

Здравље

Када је свињска маст бољи избор од уља

18 ч

0
Како нам парфем уништава штитну жлијезду?

Здравље

Како нам парфем уништава штитну жлијезду?

23 ч

0
Да ли уопште знамо које су посне намирнице?

Здравље

Да ли уопште знамо које су посне намирнице?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

31

Фармерке које ће бити у тренду овог прољећа

17

30

Миле Китић открио своје право име

17

23

Да ли пријети нова пандемија? Пријављен могућ пренос свињског грипа међу људима

17

17

Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића

17

16

Повријеђени у пожару хитно хоспитализовани

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner