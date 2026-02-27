Да ли пријети нова пандемија? Пријављен могућ пренос свињског грипа међу људима

Извор:
Танјуг
27.02.2026
17:23
Коментари:0
Шпанија је обавијестила Светску здравствену организацију о могућем преносу свињског грипа са човјека на човјека, према процјени каталонских власти, изјавио је данас портпарол каталонских здравствених власти.
Каталонски здравствени сектор је, у међувремену, саопштио да је процјена ризика за становништво "веома ниска", преноси Ројтерс.
Особа која је била заражена није показивала респираторне симптоме сличне грипу, а тестови директних контаката показали су да вирус није даље пренијет.
Претходно је шпански дневник "Паис", позивајући се на изворе из каталонског здравства, навео да пацијент, који се од тада опоравио, није имао контакт са свињама или фармама свиња, што је навело стручњаке да закључе да се ради о преносу вируса са човјека на човјека.
Србија
Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића
Извјештај упозорава да оваква ситуација изазива забринутост због потенцијала свињског грипа за пандемију, посебно ако дође до рекомбинације са људским грипом, што би могло да се догоди уколико свиња истовремено буде заражена са оба вируса.
У 2023. години, Холандија је обавијестила СЗО о потврђеном људском заражавању вирусом свињског грипа А(Х1Н1) код одрасле особе која није имала професионални контакт са животињама.
Пандемија свињског грипа 2009. године инфицирала је милионе људи и била је узрокована вирусом који је садржао генетски материјал вируса из свиња, птица и људи.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму