Да ли је здраво потпуно елиминисати шећер из исхране?

Здрав живот нема алтернативу, слажемо се. Са свих страна нас бомбардују савјети шта треба јести сваког дана, шта избјегавати, колико пута недјељно вјежбати, колико корака дневно направити.
Међутим, искуство нас учи да слијепо праћење трендова некад има и супротан ефекат. На примјер, све је више стручњака који тврде да потпуно избацивање шећера из исхране може убрзати старење коже. Да ли је то парадокс?
Све више људи усваја здрав систем живота, што је, генерално, добра ствар. Постали смо активнији, пажљивије читамо шта пише на амбалажама намирница, одустајемо од лоших навика… И све је то сјајно док се не претвори у опсесију, а разумна ограничења не уступе мјесто радикалним забранама. Јасно је да су пушење и алкохол очигледни непријатељи здравља и љепоте. Но, многи добровољно одустају и од ствари које љекари не забрањују. Глутен, лактоза и шећер постали су практично непријатељи број један, чак и ако не постоје оправдани медицински разлози за то. Да ли дијете без шећера заиста успоравају процес старења и враћају кожи виталност и еластичност, или дјелују сасвим супротно, као што у посљедње вријеме тврде неки експерти?
Када особа потпуно елиминише шећер, тијело се суочава са неочекиваним дефицитом. Ниво инсулина нагло пада, а организам, доживљавајући то као аларм, покреће одбрамбени механизам – повећава производњу хормона стреса. За мозак, таква ситуација је равна пријетњи, готово као гладовање. Стога кортизол, који заједно са адреналином припрема тијело за “борбу или бјекство” и чији је задатак да мобилише ресурсе за преживљавање, почиње негативно да утиче на кожу. Може да уништи колаген и хијалуронску киселину, супстанце одговорне за еластичност, волумен и хидратацију.
Међутим, проблем је дубљи, јер лице у том случају не стари директно због недостатка шећера, већ због тешког метаболичког стреса који тијело себи намеће. Код дуготрајне апстиненције, организам прелази у режим потпуне штедње енергије. Активност штитне жлијезде може опасти, а с њом и производња хормона попут естрогена. А кожа, као најосјетљивији индикатор, једна је од првих која ће реаговати.
То се огледа у сувоћи, израженим тамним круговима испод очију, губитку мекоће и пуноће. Ендокринолози и козметичари често примјећују то код жена које практикују драстичне рестрикције. На крају крајева, тijело у овом режиму се не подмлађује, већ једноставно преживљава, што неизбјежно утиче на изглед.
Зато љекари и нутриционисти увијек инсистирају на равнотежи. Умјерен и редован унос здравих угљених хидрата, који нам обезбјеђују глукозу, заправо помаже у снижавању нивоа кортизола и одржавању тог хормона у границама нормале. Наравно, не ради се о неконтролисаној конзумацији слаткиша, већ о уравнотеженој исхрани која укључује интегралне житарице и воће.
Када је ниво шећера у крви стабилан, нервни систем добија сигнал да је све мирно; ресурси су доступни и енергија може да се регенерише, укључујући и обнављање коже. Да ли сте примијетили да жене које уживају у десерту, и то чине без кривице или самопрекора, изгледају млађе и свјежије од оних које се исцрпљују сталним “терором” и себе лишавају тих “слатких гријехова”? Па, и Синди Крафорд, једна од најљепших жена свих времена која сјајно изгледа и у 60. години, воли да “згријеши” са комадом чоколаде… Шта вам то говори?
Можда најдеструктивнији фактор у овој причи није ни сам шећер, већ стални страх од њега. Мисли попут “не могу”, “не смијем” или “ово је лоше за мене” држе нервни систем у стању хроничне напетости. Ниво кортизола може бити повишен чак и ако тијело физиолошки не гладује. А кожа, нажалост, прва пати, јер њена љепота и регенерација нису приоритет у хијерархији преживљавања. Понекад боре и тен мање говоре о годинама, а више о хормонском одговору на свакодневни унутрашњи сукоб.
Дакле, најекстремнија истина је сљедећа: лице неће преко ноћи остарити од парчета торте, већ због сталног рата са сопственим тијелом. Неки ће ово сматрати бесмислицом, настављајући да инсистирају на томе да је шећер апсолутно зло. Други би, међутим, могли да се препознају у овом опису: њихова исхрана може дјеловати савршено, али одраз у огледалу је неинспиративан. И тада се поставља једноставно, али кључно питање: да ли заиста бринете о свом тијелу, пружате му ресурсе и мир, или сваки дан живите “под опсадом”, опсједнути границама и забранама?
– Истина, као и обично, лежи у златној средини, односно умерености – каже докторка Надежда Јудина, угледни дерматолог и козметолог, у интервјуу за Wоман.ру.
“Нагло прекидање уноса шећера заиста може изазвати пораст нивоа кортизола. То је реакција, адаптација која обично траје од неколико дана до мјесец дана. Временом, како тијело учи да ефикасно користи друге изворе енергије, нивои стреса се нормализују. Међутим, ту је и психолошки аспект: када се особа ‘једе’ кајањем, нивои кортизола могу остати високи, што доводи до поремећаја баријерне функције коже, успорава њен опоравак, узрокује лош тен и погоршава хроничне проблеме попут упала и инфекција”.
Докторка је објаснила и како све то утиче на изглед: “Када се одрекнете шећера, губите на тежини и, посљедично, масне наслаге на лицу се смањују. Иако то нема никакав визуелни утицај у младости, када се кожа брзо затеже, у каснијим годинама биће проблема јер временом постаје опуштенија, а тонус се смањује. Резултат су видљив подбрадак, кесе испод очију и други естетски недостаци на лицу”.
С друге стране, дерматолог не негира да постоје мане: “Велика конзумација шећера може довести до стварања крајњих производа гликације, који оштећују колаген и еластин, што за посљедицу има губитак чврстине и тонуса, и такође негативно утиче на изглед”.
Дакле, испоставља се да оба екстремна пута – и безумна конзумација слаткиша и панична, потпуна апстиненција – могу дугорочно наштетити младоликости и квалитету наше коже. Што се тиче других популарних опција, стручњак наглашава да само особе са нетолеранцијом на лактозу треба да је избјегавају. Исто важи и за глутен. Зато нас враћа на једноставан, али важан кредо – све у умјерености.
Да, тајна је у равнотежи. Ослушкујте своје тијело умјесто слијепог праћења трендова. Адекватна исхрана подразумијева и угљене хидрате, и мало масти које нам дају енергију, а енергија обезбјеђује и душевни мир. Здравље наше коже у великој мјери зависи од унутрашње хармоније. Стога, да бисте се осјећали и изгледали најбоље, потребно је да у јеловник додате и трунчицу хедонизма, а не да елиминишете оно што, уколико не претјерујете, не може да вам нашкоди.
