Како нам парфем уништава штитну жлијезду?

Стручњак доктор Матео Басети упозорава да прскање парфема директно на врат, иако уобичајено, може бити штетно за штитну жлијезду и ометати њен рад, са могућим посљедицама по метаболизам.
Препоручује се наносити парфем на зглобове, унутрашњу страну лактова или одјећу, гдје је ризик по здравље знатно мањи.
Доктор Басети, директор Клинике за инфективне болести у болници Сан Мартино у Ђенови, поставио је директно питање у свом видеу:
„Да ли је здраво наносити парфем директно на врат?“ а његов одговор био је јасан: „Не, није здраво.“
"Парфем на врату могао би бити штетнији него што мислите, јер се подручје на које се парфем наноси налази одмах изнад штитне жлезде, виталне жлијезде одговорне за регулисање метаболизма, енергије, температуре и хормонског баланса. Поред тога, кожа на врату је танка, осјетљива и нема много лојних жлезда, што је чини мање заштићеном", истиче др Басети.
Студија објављена у часопису „Енвиронментал Хеалт Инсајт“ истакла је присуство ендокриних ометача у мирисним производима, као што су синтетички мошус и деривати фталата.
"То су супстанце које, апсорбоване кроз кожу или удахнуте, могу дугорочно мијењати хормонску функцију. Зато наставимо да користимо парфеме са задовољством, али без ризика, прскањем или наношењем на зглобове, унутрашњост лактова и потиљак, што су мање изложена подручја. Као и иза ушију, на одјећу или на косу", каже др Басети.
Према ријечима специјалисте за заразне болести, врат је такође кључни центар за лимфну дренажу, јер садржи важне лимфне чворове и судове који филтрирају токсине и подржавају имунолошку функцију. Проблем је што је кожа у овом дијелу тијела танка и осјетљива, и недостају јој лојни жлијезде које могу заштитити од потенцијалних негативних интеракција.
Поред ендокриних ометача, и друге потенцијално штетне супстанце могу имати негативан ефекат. Међу њима је, на примјер, алкохол, због чега др Басети препоручује избор производа без алкохола. Алкохол може исушити и сензибилизовати кожу, посебно при вишеструком наношењу на исто подручје.
Овај проблем се првенствено тиче производа за које нема довољно гаранција. Дакле, не парфема сертификованог квалитета, већ оних купљених онлајн или на улици, гдје се често продају фалсификати познатих брендова, чији тачан састав није познат – напомиње др Басети.
Алкохол се такође може мијешати са другим супстанцама које потенцијално изазивају негативне реакције, као што су нека есенцијална уља. Иако су природне, попут бергамота или горке поморанџе, они су фотосјетљиви производи. То значи да могу изазвати проблеме када су изложени директној сунчевој свјетлости.
Ово се назива фототоксичност и може се јавити и са другим потенцијално алергијским састојцима у парфемима. Ризици укључују кожне реакције, чак и тешке, које могу довести до трајних мрља и упала. Врат је посебно подложан због своје локације и осјетљивости.
Сви су потенцијално у опасности, мада су неки више изложени посљедицама, као они који пате од дерматитиса или поремећаја штитне жлезде.
Потенцијални ризици, у случају велике изложености, могу бити озбиљни, укључујући дерматитис, астму, рак дојке, панкреаса, бубрега, простате, закључује доктор Басети, још једном позивајући кориснике парфема на опрез, посебно са производима мање контролисаност квалитета, преноси Јутарњи.хр.
