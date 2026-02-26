Logo
БОРС: Први март прогласити даном жалости

Извор:

СРНА

26.02.2026

17:37

Коментари:

0
Борачка организација Републике Српске саопштила је да 1. март није никакав празник већ датум почетка трагичног сукоба, те да тај дан треба прогласити даном жалости у Српској.

Предсједништво БОРС-а је 2025. године на једној од својих сједница донијело закључак да се од надлежних институција Републике Српске тражи да се 1. март прогласи даном жалости у Републици Српској, саопштено је из ове организације.

У БОРС-у сматрају да је овај приједлог оправдан јер је 1. март 1992. године асоцијација на почетак рата у БиХ и страдања које је потом услиједило.

Тог датума, напомињу из БОРС-а, одржан је нелегитимни референдум о сецесији БиХ од Југославије, без учешћа српског народа, а на сарајевској Башчаршији нападнута је свадбена поворка при чему је убијен Никола Гардовић, рањен православни свештеник Раденко Мировић, а српска тробојка запаљена.

протест Сарајево

БиХ

Сутра нови протести у Сарајеву

Након тога услиједио је низ догађаја - прелазак Хрватске војске у тадашњи Босански Брод 3. марта, злочин над Србима у Сијековцу 26. марта, у Купресу 3. априла, што су били директни поводи за почетак грађанског рата у БиХ, у којем је, уз уважавање свих жртава, српски народ највише страдао, наводи се у саопштењу БОРС-а.

У дијелу ФБиХ са већинским бошњачким становништвом 1. март се обиљежава као такозвани дан независности БиХ, јер је тада прије 32 године одржан нелегални референдум о независности и отцјепљењу БиХ од СФРЈ.

Срби у Републици Српској 1. март памте по убиству српског свата у Сарајеву, што је био и окидач за почетак ратних сукоба.

Овај трагични датум у Републици Српској се не празнује, већ 21. новембар - дан када је у америчкој ваздухополовној бази "Рајт-Петерсон" код Дејтона парафиран Општи оквирни споразум за мир у БиХ, који је обиљежио крај грађанског рата у БиХ.

