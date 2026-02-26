Минић-Калабухов: Захвалност Руској Федерацији на досљедној подршци

26.02.2026
16:15
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са амбасадором Руске Федерације Игором Калабуховим.
У отвореном и срдачном разговору, сумирани су досадашњи резултати узајамне сарадње, те констатовано да постоји простор за јачање међусобних веза у области економије и културе.
Током састанка, премијер Минић изразио је захвалност Руској Федерацији на досљедној подршци и истрајној одбрани дејтонског уређења БиХ и уставног положаја Републике Српске.
Такође, изражено је обострано задовољство динамиком радова на изградњи Српско – руског храма и духовно културног центра у Бањој Луци.
