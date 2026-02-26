Logo
Минић-Калабухов: Захвалност Руској Федерацији на досљедној подршци

26.02.2026

16:15

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић са амбасадором Руске Федерације Игором Калабуховим.
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са амбасадором Руске Федерације Игором Калабуховим.

У отвореном и срдачном разговору, сумирани су досадашњи резултати узајамне сарадње, те констатовано да постоји простор за јачање међусобних веза у области економије и културе.

Током састанка, премијер Минић изразио је захвалност Руској Федерацији на досљедној подршци и истрајној одбрани дејтонског уређења БиХ и уставног положаја Републике Српске.

Такође, изражено је обострано задовољство динамиком радова на изградњи Српско – руског храма и духовно културног центра у Бањој Луци.

