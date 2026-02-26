Logo
Ово је најновија информација о стању министра Дачића

Извор:

Телеграф

26.02.2026

16:08

Коментари:

0
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Здравствено стање потпредсједника Владе и министра унутрашњих послова Ивице Дачића сада је стабилно, сазнаје Телеграф.рс.

Ивица Дачић налази се на болничком лијечењу у Клиничком центру Србије, због обостране упале плућа. Он је и даље под сталним лекарским надзором и примењују се све неопходне терапијске мјере.

Владимир Кецмановић

Србија

Дјечак убица поново пред судом: Коста свједочи против родитеља

Министар полиције и лидер СПС-а иначе годинама болује од дијабетеса и других придружених болести, а на Клиници за пулмологију УКЦС хоспитализован је јуче у послијеподневним часовима.

(Телеграф.рс)

