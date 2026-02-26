Ово је најновија информација о стању министра Дачића

Извор:
Телеграф
26.02.2026
16:08
Коментари:0
Здравствено стање потпредсједника Владе и министра унутрашњих послова Ивице Дачића сада је стабилно, сазнаје Телеграф.рс.
Ивица Дачић налази се на болничком лијечењу у Клиничком центру Србије, због обостране упале плућа. Он је и даље под сталним лекарским надзором и примењују се све неопходне терапијске мјере.
