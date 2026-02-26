Logo
Акција "Армагедон": Хапшења због дијељења снимака дјеце

26.02.2026

11:29

У наставку акције "Армагадон" ухапшено је седам особа осумњичених за посједовање и дијељење материјала с*ксуалне експлоатације дјеце путем "ДаркWеба"

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе за технику, Службе за борбу против високотехнолошког криминала, у наставку акције "Армагадон“, у сарадњи са Посебним одјељењем за борбу против високотехнолошког криминала Вишег јавног тужилаштва у Београду, Управом криминалистичке полиције и полицијским управама у Београду, Сомбору, Нишу и Новом Саду, ухапсили су седам особа.

Како је саопштено, осумњичени се терете за кривично дјело приказивање, прибављање и посједовање п*рнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за п*рнографију.

Материјал преузиман и дељен путем Дарквеба

Ухапшени су Б. Ф. (1969), П. М. (2002), Д. Н. (1988), Б. Р. (1954), С. С. (1962), П. С. (1962) и М. О. (1982).

Сумња се да су они током дужег временског периода, путем Дарквеба, преузимали, чували и дијелили материјал настао с*ксуалном експлоатацијом деце.

Пронађени гигабајти спорних фајлова

Током претреса станова осумњичених, полиција је на електронским уређајима пронашла више гигабајта фотографија и видео-записа који приказују тешку злоупотребу дјеце узраста од четири до 14 година. Материјал је, према наводима из истраге, био систематизован по узрасту, полу и другим параметрима.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.

Јасна порука: дигитални простор није уточиште

Из Министарства унутрашњих послова поручују да акција "Армагадон" треба да пошаље јасну поруку да ниједан вид злоупотребе деце неће бити толерисан и да дигитални простор није анонимно уточиште за починиоце оваквих кривичних дјела!

Служба за борбу против високотехнолошког криминала наставља са интензивним активностима на откривању и процесуирању свих који учествују у кривичним дјелима на штету малолетних лица.

Апел родитељима

МУП је упутио апел родитељима да појачају надзор над онлајн активностима дјеце и да сваку сумњу на злоупотребу одмах пријаве надлежним органима.

