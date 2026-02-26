Најновије вијести из болнице: Ево у ком стању је Ивица Дачић

Извор:
26.02.2026
Љекари кажу да је стање Ивице Дачића јутрос нешто боље, али опрез је неопходан, рекао је Александар Вучић, предсједник Србије, који је јутрос посјетио министра.
"Посјетио сам Ивицу јутрос. Љекари кажу да је стање нешто боље, опрез је неопходан, али он је боље - на радост његове породице и свих његових пријатеља и оних који га воле. Вјерујем у њега, а сад правац Казахстан, по велике резултате за нашу Србију", навео је Вучић на друштвеним мрежама.
Подсјетимо, Ивица Дачић, министар унутрашњих послова Србије, хоспитализован је јуче због наглог погоршања здравственог стања.
