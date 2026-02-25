Кључна су наредна 72 сата: Љекар о стању Ивице Дачића

Извор:
АТВ
25.02.2026
22:38
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић (60) хоспитализован је због тешког здравственог стања, а према првим информацијама, животно је угрожен!
Како су саопштили љекари, има тешку упалу плућа и налази се на респиратору.
Доктор Спасоја Попевић огласио се испред Клиничког центра Србије.
Србија
Купујемо вријеме, тешка ситуација: Огласили се Вучић и доктор о стању Дачића
"Тренутно је његово стање веома тешко, налази се у јединици интензивног лијечења и на механичкој вентилацији, односно како би се то рекло, на респиратору, у питању је јако тешка упала плућа, обострана упала плућа и оно што сад могу да кажем, да добија све што треба, да добија од лијекова и боримо се за његов живот", рекао је др Спасоје Попевић и додао:
"За нијансу је боље него када је примљен. Примљен је у веома, веома тешко нарушеном општем стању и нисмо имали, што кажу, другог избора, осим да примијенимо те мјере механичке вентилације, којом заправо купујемо вријеме да се његова плућа одморе. Његова плућа у суштини не могу да врше размјену гасова, оно што треба да раде плућа. Кисеоник у крви му је веома низак био при пријему и због тога смо морали да тако да примијенимо све ово и да бисмо просто купили вријеме да лијекови дјелују".
Он је навео да је Дачић дисао без апарата неко вријеме.
"То је било једно веома кратко вријеме, пошто је био примљен, међутим његово стање је захтијевало да се примијене мјере механичке вентилације. Кључних је наредних 72 часа", рекао је доктор.
Како је "Курир" пренио, Дачићу се стање изненада, нагло погоршало у посљедњих неколико дана, а у сриједу је примљен на болничко лијечење, гдје му је констатована упала оба плућна крила.
Србија
Од чега све болује Ивица Дачић: Дуго се жалио на здравствено стање
Више година болује од шећерне болести и других придружених болести, а Дачића је буквално у болницу "отјерао" предсједник Републике Србије Александар Вучић када је видио да отежано дише на комеморацији Владиславу Јовановићу.
"Када је Вучић видио Дачића и размијенио са њим неколико речи, одмах му је рекао да не смије да остане на комеморацији и да хитно мора у болницу. Ивица се најприје нећкао, али га је онда ипак послушао", каже саговорник.
Ивица Дачић је смјештен на полуинтензивну његу одмах по пријему у Клинички центар Србије.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму