Медији: Ивица Дачић у животној опасности

Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић налази се у животној опасности, тврде поједини београдски медији.
Како сазнаје "Информер", Ивица Дачић је тренутно прикључен на апарате и налази се у животној опасности!
Предсједник СПС-а и министар унутрашњих послова хитно је хоспитализован након наглог погоршања здравственог стања.
Србија
Ивица Дачић хитно смјештен у болницу: Прикључен на апарате
Према наводима наводно добро обавијештених, али неименованих, извора, он се већ дуже вријеме лијечи од дијабетеса и других хроничних обољења, а посљедњих дана дошло је до озбиљних компликација.
Како преносе извори "Информера", љекари су дијагностиковали обострану упала плућа, због чега је Дачић прикључен на медицинске апарате и налази се на интензивном болничком лијечењу.
Према најновијим сазнањима "Информера" Ивица Дачић је у животној опасности.
Званичних информација о Дачићевом стању још увијек нема.
