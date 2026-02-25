Logo
Медији: Ивица Дачић у животној опасности

АТВ

25.02.2026

21:28

4
Ивица Дачић прикључен на апарате, животно угрожен
Фото: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE/bs

Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић налази се у животној опасности, тврде поједини београдски медији.

Како сазнаје "Информер", Ивица Дачић је тренутно прикључен на апарате и налази се у животној опасности!

Предсједник СПС-а и министар унутрашњих послова хитно је хоспитализован након наглог погоршања здравственог стања.

Ivica Dačić

Србија

Ивица Дачић хитно смјештен у болницу: Прикључен на апарате

Према наводима наводно добро обавијештених, али неименованих, извора, он се већ дуже вријеме лијечи од дијабетеса и других хроничних обољења, а посљедњих дана дошло је до озбиљних компликација.

Како преносе извори "Информера", љекари су дијагностиковали обострану упала плућа, због чега је Дачић прикључен на медицинске апарате и налази се на интензивном болничком лијечењу.

Према најновијим сазнањима "Информера" Ивица Дачић је у животној опасности.

Званичних информација о Дачићевом стању још увијек нема.

Ивица Дачић на апаратима

Ивица Дачић

