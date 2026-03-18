Дарко Лазић подијелио емотиван снимак са братом: ''Нико неће моћи да те замијени''

18.03.2026

10:16

Дарко и Драган Лазић
Вијест о трагичној смрти Драгана Лазића, брата пјевача Дарка Лазића, дубоко је потресла његову породицу, пријатеље и јавност.

Драган је настрадао у саобраћајној несрећи прошле сриједе, 11. марта, а бол због губитка не јењава.

Дарко се сада огласио на друштвеним мрежама и подијелио емотивну успомену са братом, показујући како су заједно проводили вријеме.

Њих двојица били су изузетно блиски, а љубав према заједничким активностима попут пецања, вожње мотора и бокса додатно је јачала њихов однос.

Пјевач је објавио снимак једног њиховог тренинга, уз потресне ријечи које су дирнуле многе:

- Нико неће никада моћи да замијени твоје мјесто. Са тобом је увијек био смијех, бато… Много ми фали сваки овај тренутак и свака твоја шала, рођени.

Дарко Лазић и његов брат Драган имали су велике планове када је музика у питању.

Осим породичних обавеза, жељели су да заједнички направе и озбиљан музички пројекат који би, како су вјеровали, био посебан и за њих, али и за публику која годинама прати њихов рад.

Планирали и дует

Дарко је већ разговарао са музичарем и продуцентом Борком Радивојевићем и са њим договорио састанак у студију.

План је био да ове недјеље заједно са братом дође како би прецизирали детаље око снимања неколико кавера, али и потенцијалног дуета који су жељели да реализују.

Борко Радивојевић је потврдио да су планови заиста постојали, али да их је трагедија заувијек прекинула.

- То јесте тачно и много ми је жао што је живот урадио другачије. Шта да вам кажем... Дарко ме је позвао прије неких мјесец, мјесец и по дана са јаком жељом да са својим братом Драганом направи један лијеп пројекат. Желио је да ураде заједнички кавер и да одаберу неколико пјесама које би снимили. Идеја је била да то буде нешто посебно, нешто што би остало као траг њихове сарадње - испричао је Борко Радивојевић.

Ова трагедија оставила је дубок траг у породици Лазић, али и међу пријатељима и сарадницима који су познавали Драгана.

Многи истичу да је био скроман, насмијан и добронамјеран човјек, који је увијек био највећа подршка свом брату, преноси Телеграф.

