Дарко Лазић подијелио емотиван снимак са братом: ''Нико неће моћи да те замијени''

18.03.2026
Вијест о трагичној смрти Драгана Лазића, брата пјевача Дарка Лазића, дубоко је потресла његову породицу, пријатеље и јавност.
Драган је настрадао у саобраћајној несрећи прошле сриједе, 11. марта, а бол због губитка не јењава.
Дарко се сада огласио на друштвеним мрежама и подијелио емотивну успомену са братом, показујући како су заједно проводили вријеме.
Њих двојица били су изузетно блиски, а љубав према заједничким активностима попут пецања, вожње мотора и бокса додатно је јачала њихов однос.
Пјевач је објавио снимак једног њиховог тренинга, уз потресне ријечи које су дирнуле многе:
- Нико неће никада моћи да замијени твоје мјесто. Са тобом је увијек био смијех, бато… Много ми фали сваки овај тренутак и свака твоја шала, рођени.
Дарко Лазић и његов брат Драган имали су велике планове када је музика у питању.
Осим породичних обавеза, жељели су да заједнички направе и озбиљан музички пројекат који би, како су вјеровали, био посебан и за њих, али и за публику која годинама прати њихов рад.
Дарко је већ разговарао са музичарем и продуцентом Борком Радивојевићем и са њим договорио састанак у студију.
План је био да ове недјеље заједно са братом дође како би прецизирали детаље око снимања неколико кавера, али и потенцијалног дуета који су жељели да реализују.
Борко Радивојевић је потврдио да су планови заиста постојали, али да их је трагедија заувијек прекинула.
- То јесте тачно и много ми је жао што је живот урадио другачије. Шта да вам кажем... Дарко ме је позвао прије неких мјесец, мјесец и по дана са јаком жељом да са својим братом Драганом направи један лијеп пројекат. Желио је да ураде заједнички кавер и да одаберу неколико пјесама које би снимили. Идеја је била да то буде нешто посебно, нешто што би остало као траг њихове сарадње - испричао је Борко Радивојевић.
Ова трагедија оставила је дубок траг у породици Лазић, али и међу пријатељима и сарадницима који су познавали Драгана.
Многи истичу да је био скроман, насмијан и добронамјеран човјек, који је увијек био највећа подршка свом брату, преноси Телеграф.
