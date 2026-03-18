Оптужен да је бившој запалио скупоцјени ауто

18.03.2026
09:50
Окружно јавно тужилаштво Приједор подигло је оптужницу против М.Д. која га терети да је запалио аутомобил бивше дјевојке.
У оптужници се наводи да је он 5. јуна прошле године, полио бензином и запалио аутомобил “ауди” на паркингу испред стамбене зграде.
Свијет
Једна свеска открива тајне клана? Србин вођа међународне мреже наркотика
На тај начин је причинио власници аутомобила Ђ.Б. око 45.000 КМ материјалне штете.
Поред тога, он је оптужен и да је дан раније пријетио преко “Воцапа” по живот оштећеном Р.М. који живи и ради у Њемачкој, преноси "Српска инфо".
М.Д. се терети за кривична дјела оштећење и одузимање туђе ствари, изазивање опште опасности и угрожавање сигурности.
Окружно јавно тужилаштво Приједор подигло је оптужницу и против мушкарца Л.С. који је оптужен за проневјеру 4.075 КМ заједнице етажних власника (ЗЕВ).
Свијет
Хорор: Вода избацила два тијела, жена била гола
Раније осуђиван Л.С. оптужен је да је као предсједник скупштине заједнице етажних власника од 19. маја 2022. до 24. јуна 2023. године противправно присвојио новац којим су чланови заједнице плаћали редовно одржавање зграде.
Сцена
Пјевачица проговорила о имовинском стању: Ево шта све посједује
Ријеч је о 1.620 КМ готовине, те више исплата са жиро-рачуна ЗЕВ-а и то 2.067 КМ на рачуне спортских кладионица, 301 КМ на свој рачун и 86 КМ на рачун других правих лица која се не односе на потребе ЗЕВ-а већ на његове личне потребе.
Л.С. се терети за кривично дјело проневјера.
