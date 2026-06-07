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Пијан са експлозивном направом сједио на клупи: Драма у Загребу

Аутор:

АТВ
07.06.2026 13:17

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полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Загребачка полиција привела је 30-годишњака којег је затекла у парку с експлозивном направом и два оштра предмета.

Мушкарац је ухапшен јуче након дојаве грађана, а накнадно је утврђено да је за њим било расписано пет потрага, пише Дневник.

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Полиција је саопштила како је у суботу око 17:15 добила дојаву да непознати мушкарац сједи на клупи у парку у Андриловечкој улици и да код себе има могуће експлозивно средство.

Одмах су изашли на терен и затекли мушкарца поред којег су се налазила два оштра предмета. Уз њих је пронађена и експлозивна направа која је на сигуран начин уклоњена и одузета.

Осумњичени је приведен у службене просторије због сумње да је починио кривично дјело недозвољеног посједовања, израде и набављања оружја и експлозивних направа.

Полиција је утврдила да је ријеч о 30-годишњаку за којим је било расписано укупно пет потрага због различитих прекршаја и кривичних дјела.

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Загребачка полиција против њега је и ранијих година више пута поступала.

Алкотестирањем је утврђено да је вишетруки преступник имао 2,14 промила алкохола у крви, након чега је смјештен у посебну просторију до отрежњења.

С обзиром на то да му је од раније одређен истражни затвор, у суботу је одведен у затвор.

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Подијели:

Тагови :

Хрватска

Полиција

хапшење

експлозивна направа

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