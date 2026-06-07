Десет минута терора у Осијеку: Пензионер "покосио" све пред собом

Аутор:АТВ
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Седамдесетједногодишњи возач изазвао је у свега десет минута чак четири саобраћајне незгоде у Осијеку, ударивши у друго возило, саобраћајни знак, паркирани камион и на крају у објекат, након чега је завршио у болници.
Како је саопштила полиција, незгоде су се догодиле између 10.22 и 10.32 часа.
Прва незгода догодила се када је 71-годишњак возећи Стросмајеровом улицом, доласком до раскрснице са Улицом Људевита Посавског, због неприлагођене брзине приликом скретања удесно прешао у супротну саобраћајну траку и ударио у аутомобил којим је из супротног смјера управљала 33-годишња возачица.
Умјесто да се заустави, наставио је вожњу те је на раскрсници са Козјачком улицом, приликом скретања улијево, поново због неприлагођене брзине слетио на банкину, преноси Јутарњи.хр.
Том приликом ударио је у саобраћајни знак у власништву Града Осијека, али ни тада није стао, већ је наставио вожњу Козјачком улицом, гдје је у једном тренутку ударио у десну бочну страну паркираног теретног возила у власништву једне фирме.
Ни након тога није се зауставио, већ је наставио кроз Чврсничку улицу, гдје је доласком до раскрснице са Калничком улицом, поново због неприлагођене брзине, налетио на тротоар, а затим и на зид и улазна врата објекта у власништву 62-годишњег мушкарца.
У низу незгода причињена је материјална штета од око 4.500 евра.
Возач је превезен у КБЦ Осијек, гдје су му констатоване лакше повреде, али је задржан на лијечењу. Због сумње да је возио под дејством алкохола узети су му узорци крви и урина ради анализе.
“С особног аутомобила којим је управљао 71-годишњак полицијски су службеници изузели регистарске плочице због виталних оштећења на возилу. Осумњиченом због изазивања прометне несреће слиједи казна од 260 евра, а због напуштања мјеста прометних несрећа најмање 390 евра”, саопштили су из Полицијске управе осјечко-барањске.
Додали су да му пријети и заштитна мјера забране управљања моторним возилима Б категорије у трајању од најмање шест мјесеци, док ће му по правоснажности одлуке бити уписана и три негативна прекршајна бода.
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