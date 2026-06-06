Logo
Large banner

Тешка несрећа у Хрватској, двоје мртвих

Аутор:

АТВ
06.06.2026 17:25

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Двије особе погинуле су у тешком судару аутомобила и мотоцикла, који се данас око 15.30 догодио у мјесту Мурвица код Задра, потврђено је из Полицијске управе задарске.

Како неслужбено сазнаје Индекс, врло вјероватно је да су обје особе страдале у несрећи биле на мотоциклу.

Санитетска возила

Република Српска

Влада Српске уз возаче санитета: Обезбијеђено 2,2 милиона КМ за повећање плата

С фотографије коју је Индексу послао читаоц може се разазнати да је ударац био силовит, а мотоцикл који је учествовао у несрећи се распао на више дијелова.

На мјесто догађаја одмах су упућене све хитне службе, а полицијски службеници тренутно спроводе увиђај како би се утврдиле све околности и узрок ове трагедије.

Због увиђаја саобраћај се на тој дионици цесте одвија отежано и регулишу га полицијски службеници на терену.

хапшење, лисице

Хроника

Ухапшен мушкарац код кога је пронађено 10 килограма марихуане

Више информација о идентитету страдалих и детаљима несреће биће познато након завршетка увиђаја и службеног саопштења задарске полиције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Саобраћајна несрећа

погинули

Задар

увиђај

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нови гранични прелаз Градишка. На фотографији се види знак СТОП.

Друштво

Упозорење из УИО: Градишка би од уторка могла остати без иједног граничног прелаза

4 ч

0
Ајкула

Свијет

Морски пас усмртио рониоца током подводног риболова у Аустралији

5 ч

0
Haker

Наука и технологија

ФБИ открио нову подмуклу превару која вам у секунди брише све налоге

5 ч

0
Ружа

Свијет

Отишла је велика дама Француске: Преминула супруга бившег предсједника

5 ч

0

Више из рубрике

Застава Црна Гора

Регион

Ацо Ђукановић напустио Црну Гору

12 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Огласила се полиција о нападу на Дритана Абазовића

1 д

0
Урсула Фон дер Лајен и Јаков Милатовић током Самита у Тивту

Регион

Фон дер Лајен открила када Црна Гора улази у ЕУ

1 д

0
Нападнут Дритан Абазовић, настао метеж у судници

Регион

Нападнут Дритан Абазовић, настао метеж у судници

1 д

0

  • Најновије

21

30

МОЛ добио одобрење од ОФАЦ-а за наставак преговора о куповини НИС-а до 16. јуна

21

20

Милош Теодосић и Јелисавета Орашанин ставили тачку на брак након 9 година: Да ли је ово разлог?

21

03

Мета званично покренула претплату за Инстаграм

20

54

Огласили се љекари: Познато стање жене коју је ударио санитет у Чачку

20

45

Дубаи пред историјском круном: Партизан "потонуо" у посљедњој дионици

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner