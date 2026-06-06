Тешка несрећа у Хрватској, двоје мртвих

Аутор:АТВ
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Двије особе погинуле су у тешком судару аутомобила и мотоцикла, који се данас око 15.30 догодио у мјесту Мурвица код Задра, потврђено је из Полицијске управе задарске.
Како неслужбено сазнаје Индекс, врло вјероватно је да су обје особе страдале у несрећи биле на мотоциклу.
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С фотографије коју је Индексу послао читаоц може се разазнати да је ударац био силовит, а мотоцикл који је учествовао у несрећи се распао на више дијелова.
На мјесто догађаја одмах су упућене све хитне службе, а полицијски службеници тренутно спроводе увиђај како би се утврдиле све околности и узрок ове трагедије.
Због увиђаја саобраћај се на тој дионици цесте одвија отежано и регулишу га полицијски службеници на терену.
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Више информација о идентитету страдалих и детаљима несреће биће познато након завршетка увиђаја и службеног саопштења задарске полиције.
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