Отишла је велика дама Француске: Преминула супруга бившег предсједника

Аутор:АТВ
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Удовица бившег француског предсједника Жака Ширака, Бернадет Ширак, једина прва дама која је обављала политичку функцију, преминула је у 93. години, саопштила је њена кћерка Клод Ширак.
Представници читавог политичког спектра Француске одали су јој почаст. Француски предсједник Емануел Макрон навео је на мрежи Икс (X) да нација дијели тугу њене породице, њених вољених и свих оних који су је вољели, пренио је „Фигаро“.
„Оставила је свој траг у нашој историји заједно са предсједником Жаком Шираком, у животу регије Корез гдје је била изабрана представница, а такођер и у животима милијуна анонимних људи, захваљујући својој дубокој и непоколебљивој посвећености“, написао је Макрон.
Бивши француски предсједник Никола Саркози у објави на платформи Икс навео је да је смрћу Бернадет Ширак изгубио велику пријатељицу која га је увијек подржавала, како политички, тако и лично.
Бивши предсједник Франсоа Оланд поручио је да је Бернадет Ширак била одлучна, снажне воље, али прије свега независна жена која је успјела наметнути своју личност, своје идеје и свој стил у свијету који јој није био отворен.
„Задржавам слику жене која је успјела дати смисао животу који је судбина учинила изузетним“, написао је он на друштвеним мрежама.
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Водеће личности из њене политичке оријентације такођер су јој одале почаст, укључујући предсједника републиканаца Бруна Ретајоа.
„Француска је изгубила изузетну жену. Бернадет Ширак је отелотворила, са ријетким достојанством, осјећај дужности, љубав према Француској и лојалност својој породици“, написао је он на друштвеној мрежи Икс.
Рођена 18. маја 1933. у Паризу, Бернадет Шодрон де Курсел одрасла је у породици дипломата у отменом 16. арондисману главног града. Као студенткиња на „Sciences Po Paris“, на тој престижној институцији упознала је Жака Ширака, за којег се удала 1956. године.
Током првог предсједничког мандата Жака Ширака (1995–2002), била је потиснута у други план, а онда је одиграла кључну улогу у поновном избору свог супруга 2002. године.
Била је изабрана локална политичарка у департману Корез на југозападу Француске, гдје је непрекидно обављала функцију општинске савјетнице од 1979. до 2015. године, што је чини једном од ријетких првих дама са дугом самосталном политичком каријером, преноси Телеграф.
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