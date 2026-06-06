Возач изгубио контролу и слупао 6 аутомобила на паркингу

Аутор:АТВ
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У Мостару је јутро дошло до саобраћајне несреће у Сплитској улици када је возач Мерцедеса, из непознатих разлога, ударио у неколико паркираних возила.
До несреће је дошло у суботу у 03:00 сати, а оштећено је седам возила.
Оштећена су возила марки Тојота, Пежо, Дачиа, Рено, БМВ, и Ауди, а која су се налазила на паркингу.
Оштећен је и знак који се налазио уз паркинг.
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Према информацијама из полиције, возач Мерцедеса, иницијала П. П задобио је лакше тјелесне повреде.
На лицу мјеста обављен је увиђај. Још увијек нису познате околности под којима је дошло до несреће, преноси Бљесак.инфо.
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