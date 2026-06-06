Комеморација Едину Авдићу, Милош Јовановић одржао потресан говор

Аутор:АТВ
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Ове суботе од 13 часова у београдском хотелу "Crown Plaza" одржана је комеморација поводом смрти чувеног спортског новинара и коментатора Едина Авдића, који је у сриједу преминуо.
Едина ће запамтити по његовој енергији током преноса кошаркашких мечева, било да се ради о АБА лиги, АЦБ лиги или НБА, али и интервјуима са најпознатијим личностима из света игре под обручима.
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Од њега се у петак током преноса грчког кошаркашког дербија опростио његов дугогодишњи коментаторски партнер са ТВ Арена спорт Ненад Костић Коле, а у суботу је недалеко од просторија у којима је радио до јануара ове године опростио велики број познатих личности, углавном из света кошарке.
Тако су у "Crown Plaza" дошли, осим његове породице, супруге и сина, црногорски кошаркаш Никола Вучевић, бивши играч Александар Саша Павловић, као и Душан Кецман, Дејан Бодирога, који је сада функционер унутар Евролиге, затим тренери Дејан Радоњић, Владимир Јовановић, представник Меге Горан Ћакић.
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Наравно, на комеморацију је дошао и Коле, колеге коментатори Дарко Плавшић, Иван Богуновић и други. Ту је био и син прерано преминулог Дејана Милојевића, Никола Милојевић, глумац Сергеј Трифуновић, као и остали.
Један од оних које се опростио од Едина је био и Милош Јовановић, са којим је Един радио познати подкаст “Удвајање”.
– Какав је живот некада. Един и ја смо интензивно радили заједно пет-шест година. Шта могу да кажем о њему кроз ту призму. Као коментатора ви га знате далеко боље од мене. Био је Фреди Меркјури коментаторског посла. У хиљаду гласова који бисте чули у популарној музици, један би се издвојио. У хиљаду гласова који бисте чули у кошаркашком преносу, један би се издвојио и нисте могли да га помијешате ни са једним другим. Био је изузетно јединствен. Када смо почели да радимо заједно, како је он то волио да каже, када се два човкека сакрију у малом простору са неколико камера, не можете преварити хемију и оно што се дешава између њих. Кажу да је са великим играчима лако играти. Са Едином је било најлакше. Шта год сам ја почео да причам, он је знао, шта год је он почео да прича, ја сам знао. Надовезивали смо се и надопуњавали, ако се икада за било шта у овом животу буду писале некакве заслуге, нека то буде што сам одшкринуо врата формата, што је могао да покаже боју своје личности и свог смеха који можда људи нису научили у преносима – истакао је он, преноси Телеграф.
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Он је затим истакао да му је кошарка дала све, а он је њој узвратио цијелим животом и каријером.
– Како смо одмицали са нашим радом, људе је почело да занима не само какав је Звездин нови играч, какво је ново појачање Партизана, шансе за титулу Бостона, Лејкерса, Барселоне, Фенербахчеа… Већ је људе занимало какав је, шта мисли о Нутели, Дензелу Вашингтону, Тому Крузу, Бајаги и Инструкторима, Ђорђу Балашевићу. И захваљујући тим питањима, људи који су пратили његов рад, он је успио да покаже пуно тога што ће моћи да се види док год интернет постоји, а надам се да ће то бити дуго. Опростићете ми што ово све говорим кроз призму кошарке, људи који су га знали можда мало боље приватно су рекли своје. Кошарка је нешто што му је дало све, он је дао све њој. Захваљујући кошарци је дошао у Београд, засновао породицу и постао то што јесте. Када то кажем, ових посљедњих пар дана након тог догађаја, био сам на првој линији коментара људи који су упућивали све везано за Едина – рекао је Милош.
“Осјећамо се као да нам је умро неко из куће”
– То није било 10, није било 15, него хиљаде и десетине хиљада коментара који долазе и долазе и дан-данас. Једна ствар је заједничка. А то је да људи плачу без обзира на године, да ли млађи или старији, мушкарци или жене. Осјећамо се као да нам је умро неко из куће. Да ти то каже пет или 10 људи, рекли бисте да су то емотивни људи, али када кажу сви, онда кажу да је такав утисак остављао на људе који су били поред њега. Још једну ствар коју сам прочитао јесте да су људи рекли да ће људима бити тешко да прате спорт и кошарку сада када Едина нема. Не волим да се изражавам у туђе име, а посебно не у име оних који нажалост више нису са нама, али овај пут ћу узети себи за право да кажем да би вам Един рекао да не радите то. Он је све дао кошарци и дао је љубав за тај спорт – истакао је.
Милош је затим истакао да су многе генерације одрастале уз Единов глас и да ће имати задатак да наставе његов рад и пренесу љубав према кошарци на нове генерације.
– Многи људи су пратили своје омиљене клубове, играче, репрезентације и многи људи имају прве успомене са тих колектива који су им драги уз Единов глас. Многе генерације то нажалост неће моћи да осјете. Али, пошто знамо и видимо да је инспирисао милионе широм региона, и да је кошарка једна ствар која нам је ових 35 година, када је била једина искра свјетлости, имате задатак сви ви који сте читали, да наставите рад умјесто њега и да неке нове генерације спознају радост. Нас двојица смо често умјели да причамо у фразама, цитатима и доскочицама, хоћу да цитирам аутора којег смо често цитирали “иако њега више нема, имамо ми још много бољих утакмица, слава му” – рекао је.
(Телеграф)
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