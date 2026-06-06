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Познато мјесто и вријеме сахране Едина Авдића

Аутор:

АТВ
06.06.2026 11:29

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спортски коментатор Един Авдић
Фото: Screenshot/Youtube

Прослављени спортски коментатор Един Авдић преминуо је у сриједу у 47. години живота.

Комеморација поводом његове смрти ће се одржати 8. јуна 2026. године у Народном позоришту с почетком у 11 сати у Сарајево.

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Улаз за све заинтересоване да присуствују комеморацији ће бити од 10 до 10:45 сати.

Сахрана Авдића ће бити обављена истог дана с почетком у 14:30 сати на гробљу Баре, пише Кликс.

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Подсјетимо, Авдић је преминуо 4. јуна у 47. години, а иза њега је остао богат новинарски и коментаторски опус.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Умро Един Авдић

Един Авдић

Един Авдић сахрана

кошарка

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