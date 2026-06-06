Познато мјесто и вријеме сахране Едина Авдића

Аутор:АТВ
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Прослављени спортски коментатор Един Авдић преминуо је у сриједу у 47. години живота.
Комеморација поводом његове смрти ће се одржати 8. јуна 2026. године у Народном позоришту с почетком у 11 сати у Сарајево.
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Улаз за све заинтересоване да присуствују комеморацији ће бити од 10 до 10:45 сати.
Сахрана Авдића ће бити обављена истог дана с почетком у 14:30 сати на гробљу Баре, пише Кликс.
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Подсјетимо, Авдић је преминуо 4. јуна у 47. години, а иза њега је остао богат новинарски и коментаторски опус.
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