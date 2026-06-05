Познат датум и мјесто комеморације и сахране Едина Авдића

Аутор:АТВ
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Комеморација поводом смрти истакнутог спортског новинара и коментатора Едина Авдића биће одржана у суботу, 6. јуна у Београду, саопштено је путем званичних канала "X&O's Chat" подкаста.
Како је наведено, скуп ће почети у 13 часова у хотелу "Crowne Plaza", у сали "Exhibition", гдје ће породица, пријатељи, колеге и поштоваоци имати прилику да одају посљедњу почаст.
Два дана касније биће одржана још једна комеморација у Сарајеву и испраћај на вјечни починак, односно у понедјељак, 8. јуна.
Тачно вријеме и мјесто биће накнадно објављени.
Вијест о смрти Едина Авдића потресла је спортску јавност широм региона. Дугогодишњи новинар, коментатор и аутор преминуо је у сриједу у 47. години живота, оставивши иза себе богату каријеру и дубок траг међу колегама, спортистима и публиком.
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