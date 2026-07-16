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Сахрањен отац Бранислава Бореновића, испраћају присуствовао и Додик

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 14:20

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Сахрана Мирослава Бореновића присуствује и Додик
Фото: Srna

У Бањалуци је данас сахрањен Мирослав Бореновић, отац Бранислава Бореновића, посланика ПДП-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

Посљедњем испраћају Мирослава Бореновића на бањалучком гробљу Ребровац присуствовали су чланови породице, родбина, предсједник Милорад Додик, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић и посланици ПДП-а.

Мирослав Бореновић преминуо је 14. јула, а вијест о његовој смрти објавио је Бранислав Бореновић на друштвеним мрежама, преноси Срна

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Тагови :

Милорад Додик

Бранислав Бореновић

сахрана

Ребровац

Гробље

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