Сахрањен отац Бранислава Бореновића, испраћају присуствовао и Додик

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У Бањалуци је данас сахрањен Мирослав Бореновић, отац Бранислава Бореновића, посланика ПДП-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

Посљедњем испраћају Мирослава Бореновића на бањалучком гробљу Ребровац присуствовали су чланови породице, родбина, предсједник Милорад Додик, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић и посланици ПДП-а. Мирослав Бореновић преминуо је 14. јула, а вијест о његовој смрти објавио је Бранислав Бореновић на друштвеним мрежама, преноси Срна

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