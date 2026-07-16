Враћају се високе температуре, сутра до 39 степени

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно сунчано вријеме, уз малу облачност и температуру ваздуха до 39 Целзијусових степени.
Ујутро ће бити ведро и угодно, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће на сјеверу слаб источни вјетар, а у осталим предјелима умјерен и појачан јужни и југозападни.
Касно увече на сјеверу пролазно више облака, а само локално је могућ краткотрајни пљусак.
Минимална температура ваздуха од 15 до 21, на југу до 24, у вишим предјелима од 12, а максимална од 33 до 39, у вишим предјелима од 28 Целзијусових степени.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода данас у Републици Српској и ФБиХ преовладава сунчано вријеме, уз умјерен пораст облачности, док су у неким подручјима су забиљежени пљускови и грмљавина.
Температура ваздуха у 14.00 часова : Бјелашница 16, Соколац 18, Мраковица 23, Калиновик и Хан Пијесак 24, Кнежево и Чемерно 26, Дринић, Мркоњић Град, Нови Град и Србац 27, Зворник, Приједор и Сребреница 28, Сарајево, Вишеград и Гацко 29, Бањалука 30, Рудо и Неум 31, Добој 32, Бијељина 33, Требиње и Фоча 34, те Билећа и Мостар 35 Целзијусових степени
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