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Враћају се високе температуре, сутра до 39 степени

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 14:46

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Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно сунчано вријеме, уз малу облачност и температуру ваздуха до 39 Целзијусових степени.

Ујутро ће бити ведро и угодно, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће на сјеверу слаб источни вјетар, а у осталим предјелима умјерен и појачан јужни и југозападни.

Касно увече на сјеверу пролазно више облака, а само локално је могућ краткотрајни пљусак.

Минимална температура ваздуха од 15 до 21, на југу до 24, у вишим предјелима од 12, а максимална од 33 до 39, у вишим предјелима од 28 Целзијусових степени.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода данас у Републици Српској и ФБиХ преовладава сунчано вријеме, уз умјерен пораст облачности, док су у неким подручјима су забиљежени пљускови и грмљавина.

Температура ваздуха у 14.00 часова : Бјелашница 16, Соколац 18, Мраковица 23, Калиновик и Хан Пијесак 24, Кнежево и Чемерно 26, Дринић, Мркоњић Град, Нови Град и Србац 27, Зворник, Приједор и Сребреница 28, Сарајево, Вишеград и Гацко 29, Бањалука 30, Рудо и Неум 31, Добој 32, Бијељина 33, Требиње и Фоча 34, те Билећа и Мостар 35 Целзијусових степени

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