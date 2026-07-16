Нова играчка шокирала јавност: Трудна Барби са бебом у постељици!

Аутор:АТВ редакција
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У понуди познатих интернет продавница играчака појавила се нова трудна Барби, са бебом у „постељици“, а цијена ове играчке износи готово 20 евра.
Нова верзија популарне Барби лутке у комплету садржи елементе који представљају труднички стомак који се „отвара“, бебу у материци, постељицу и течност која симболизује плодову воду.
Основна идеја ове трудне Барби била је да дијете спозна како изгледа беба у стомаку, али, судећи по коментарима потрошача, многи сматрају да је то превише експлицитан приказ за најмлађе. Ипак, има и оних који сматрају да се ради о едукативном средству за дјецу школског узраста.
Мајка трогодишњакиње М. Л. из Београда одлучила је да својој мезимици пронађе нешто другачију Барби од оних које се нуде у стандардној понуди.
Умјесто да пронађе нову омиљену играчку за дијете, наишла је на трудну Барби са бебом и читавом постељицом, што ју је згрозило.
„Помислила сам да је обична, трудна Барби. Како очекујемо друго дијете, то ми је било прихватљиво, али када сам видјела од чега се састоји пакет, остала сам згрожена, без текста. Та течност која приказује, наводно, плодову воду, била ми је заиста превише“, рекла је наша саговорница.
Психолог Снежана Репац сматра да је ова лутка осмишљена као едукативна алатка за старију дјецу, која се постепено упознају са биологијом и анатомијом, али да она не приказује реалну слику порођаја.
„Лутка не приказује реалну слику порођаја, што је добро. Може се анатомски сазнати како изгледа беба у стомаку и та лутка дефинитивно представља едукативну алатку за дјецу школског узраста, која се полако упознају са анатомијом и биологијом. Свакако, ову Барби не треба куповати малом дјетету, јер дјевојчица у раном узрасту не може да схвати шта се заправо дешава. Може да пита и тако истражује, а то би био њен први сусрет са феноменом трудноће и може остати као сјећање које ће са собом носити кроз живот“, рекла је Репац за „Информер“.
Сам приказ доношења дјетета на свијет, како наводи, може створити нетачну информацију.
„Ова лутка не приказује порођај вјеродостојно. Стомак се отвори, затвори и самим тим створи у глави нетачну информацију. Неко дијете доћи ће у заблуду својих претпоставки и свако ће другачије перципирати. Из тог разлога, родитељима савјетујем да дјеци не купују трудну Барби док не дорасту добу комуникације, јер ће током разговора са вршњацима и одраслима свако дати своје мишљење, а дијете бити изложено непотребном размишљању и коментарима. За старију дјецу кажем – ако желе да се са њом играју, нека се играју“, закључила је саговорница.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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