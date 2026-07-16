У Српској рођене 23 бебе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 сата рођене су 23 бебе, 13 дјевојчица и 10 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је девет беба, у Добоју седам, Приједору три, Фочи двије, а у Градишци и Бијељини по једна беба.
Четири дјевојчице и пет дјечака рођено је у Бањалуци, у Добоју четири дјевојчице и три дјечака, у Приједору три дјевојчице, у Фочи двије дјевојчице, а у Градишци и Бијељини по један дјечак.
У породилиштима у Зворнику, Требињу, Источном Сарајеву и Невесињу није било порода.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
15 ч0
Најновије
11
57
11
52
11
50
11
38
11
32
Тренутно на програму