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У Српској рођене 23 бебе

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 08:04

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Беба
Фото: pexels/Vika Glitter

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 сата рођене су 23 бебе, 13 дјевојчица и 10 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је девет беба, у Добоју седам, Приједору три, Фочи двије, а у Градишци и Бијељини по једна беба.

Четири дјевојчице и пет дјечака рођено је у Бањалуци, у Добоју четири дјевојчице и три дјечака, у Приједору три дјевојчице, у Фочи двије дјевојчице, а у Градишци и Бијељини по један дјечак.

У породилиштима у Зворнику, Требињу, Источном Сарајеву и Невесињу није било порода.

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Тагови :

рођене бебе

беба

Република Српска

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