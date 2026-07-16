Данас славимо светитеља који је чинио чуда, с гроба му се дизао исцелитељски прах, а ово сви треба да урадимо

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Православна црква и вјерници данас обиљежавају спомен на Светог мученика Јакинта, светитеља из града Амастриде, који је остао упрећен по свом дубоком вјерском заносу, чудима која је чинио још од најранијег дјетињства, али и мученичкој смрти због борбе против идолопоклонства.
Према црквеним предањима, Јакинт је рођен у побожној породици Теоклита и Теониле, у време када је црквом у Амастриди управљао епископ Ираклије. Своје име добио је на несвакидашњи начин - приликом јављања анђела Божјег.
Према предању, већ као трогодишње дијете, Јакинт је задивио своју околину када је, призивањем имена Исуса Христа, васкрсао преминулог дјечака. Како је растао, тако је јачала и његова хришћанска врлина, а предање биљежи да је током живота учинио бројна чуда.
Свети Јакинт је дочекао дубоку старост, али његов спокој прекинуо је чин вођен великом вјерском ревношћу. Гледајући како локални идолопоклоници обожавају један шупљи брест и клањају му се као божанству, Јакинт је одлучио да посјече то дрво.
Овај потез изазвао је бијес тадашњих власти. Светитељ је ухапшен и изведен пред управитеља области Кастринсија и градске старешине. Након што су га жестоко претукли и избили му зубе, везали су га конопцима, извукли ван града и наставили да га муче оштрим моткама. Свети Јакинт је пребачен у тамницу, гдје је од задобијених повреда преминуо, предавши своју душу Богу.
Посебно мјесто у народном сјећању заузима чудо које се, према причама, годинама дешавало на његовом гробу. Сваке године, на дан када се обиљежавао празник Светог Јакинта, вјерници би се окупљали на његовом гробу ради богослужења.
Друштво
Данас се обиљежава Полагање ризе Пресвете Богородице: Прије спавања не заборавите ову молитву
Током службе, из гроба би се подизао специфичан прах. Локални епископ је сакупљао овај прах у свете посуде и делио га вјерном народу, који га је користио за исцељење различитих душевних и телесних болести.
Његово страдање није прошло незапажено у Цркви – упамћен је као мученик чисте вере и храбрости, као неко ко се није колебао ни пред силом цара ни пред глађу. Зато га славимо као једног од оних који су животе своје положили за истину и својим примером осветлили пут многима који су дошли после њега.
Вјерује се да ове ријечи свако од нас треба да изговори 16. јула, за спасење душе:
Тропар (глас 4)
"Мученик Твој Господе, Јакинт, у страдању своме је примио непропадљиви вијенац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље побједи, а разори и немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше".
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 д0
Друштво
3 д0
Друштво
4 д0
Друштво
5 д0
Друштво
5 ч0
Друштво
15 ч0
Друштво
17 ч0
Друштво
18 ч0
Најновије
11
57
11
52
11
50
11
38
11
32
Тренутно на програму