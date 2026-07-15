Данас се обиљежава Полагање ризе Пресвете Богородице: Прије спавања не заборавите ову молитву

Аутор:АТВ редакција
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Српски народ је дубоко укорjењен у вjеровању, поштовању обичаја и светих предања. Наша вјера, преношена кроз вијекове, чува успомене на догађаје који надилазе историју и дотичу оно божанско.
Један од таквих празника је и Полагање ризе Пресвете Богородице, који Српска православна црква прославља сваког 15. јула.
Овај хришћански празник установљен је у 5. вијеку, у знак сјећања на свечани пренос ризе, односно одјеће Пресвете Богородице, из Назарета у Цариград. Према црквеном предању записаном у Прологу, једна побожна Јеврејка из Назарета, вјероватно хришћанка, са великом вјером и поштовањем чувала је дио одјеће Пресвете Богородице. Уз молитву поред тог светог предмета, многи су проналазили душевни мир и телесно исцјељење.
Вијест о чудотворној сили ризе стигла је и до двојице побожних људи из Цариграда, који су, у жељи да света одјећа буде сачувана и доступна ширем хришћанском свијету, пренели ризу у престоницу Источног римског царства. Тамо је она са великим поштовањем положена у цркву Влахерна, посвећену Пресветој Богородици. У знак сјећања на овај свечани чин, Црква је утемељила празник Полагања ризе.
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Зашто овај догађај има тако посебно мјесто у црквеном календару? Зато што све што се тиче Пресвете Богородице, Мајке Божије, заслужује поштовање и хвалу. Њено тијело било је изабрано да понесе у својој утроби самог Спаситеља света, Господа Исуса Христа. Тиме је и све што је долазило у додир са њом, па и њено одјело, обасјано светом божанском благодаћу.
На данашњи дан, подсјетимо се да нисмо сами. Да су вјера, молитва и светиње уз нас и у најтежим тренуцима. Прије него што легнете да спавате, помолите се Пресветој Богородици. Прочитајте ову молитву која вијековима улива утјеху:
"Богородице Дјево, радуј се, Благодатна Маријо, Господ је с Тобом! Благословена си ти међу женама и благословен је плод утробе Твоје, јер си родила Спаситеља душама нашим".
Нека нас риза Пресвете Богородице, симбол чистоте, вјере и божанске заштите, увијек подсјећа на снагу молитве и свјетост живота у вјери.
(телеграф)
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