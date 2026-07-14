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Жетва зоби у пуном јеку: Квалитет добар, приноси солидни

Аутор:

Зорица Петковић
14.07.2026 20:53

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Жетва
Фото: АТВ

Комбајни су већ неколико дана од раног јутра на парцелама под зоби. За потребе ергеле „Вучијак“ код Прњавора засијано је око 30 хектара ове житарице, 15 у зимској и 15 у прољетној сјетви.

У току је интензивна жетва зоби на овим парцелама у околини Прњавора. Приноси би оквирно требало да буду од 3, 5 до 4 тоне по хектару.

И зимска и прољетна зоб су добро изнијеле. По свим рачуницама зоби за исхрану животиња неће недостајати, каже вршилац дужности директора ергеле "Вучијак" .

"То би нам отприлике значило да можемо неких 100 тона зоби произвести што је у потпуности ранијих година није могло бити. Међутим, ми ћемо промјенити принцип исхране на ергели и ове године укључујемо и концентровану храну тако да ова количина зоби коју сада жањемо може нам бити за наке двије календарске године зато што ћемо компензовати са другом храном", рекао је Ранко Грубешић, в.д директор Јавне установе Егрела "Вучијак", Прњавор.

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Слична ситуација је и на имањима ратара који се уједно баве и сточарством. Евидентно је да је квалитет зрна добар, али би приноси могли бити и знатно бољи, сматрају агрономи.

"Ти приноси би реално могли бити виши да крајем шестог мјесеца високе температуре нису пресјекле налијевање зрна, не само код зоби него и код осталих страних жита. Иначе температуре преко 30 степени Целзијуса чињеница је да се негативно одражавају на налијевање зрна", рекла је Искра Араповић, виши стручни сарадник за ратарство и повртарство.

Зоб је у односу на друге житарице, запостављена јер не доноси велике приносе као јечам или пшеница. Стручњаци кажу, то је потпуно неоправдано јер jе нутритивно богата и сматра се једном од највриједнијих житарица, па је препорука ратарима да је више гаје. Жетва зоби као и других стрних жита. требало би да буде завршена у Републици Српској, до краја јула.

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Таг :

жетва

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