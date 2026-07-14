Ови знакови ће напокон уживати у животу: Слиједи период успјеха

Аутор:АТВ редакција
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Послије година борби, разочарања и осјећаја да се стално врте у истом кругу, поједини знакови Зодијака коначно улазе у мирнији период.
Астролози вјерују да друга половина 2026. године доноси велики преокрет за оне који су дуго пролазили кроз тешке животне лекције – од емотивних ломова, преко финансијских изазова, до великих промјена које су их приморале да постану јачи.
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Према ријечима астролошкиње Ејми Демур, Бикови, Лавови, Шкорпије и Водолије ће коначно изаћи из осмогодишњег циклуса сломљеног срца и болних процеса.
Вријеме је да буду награђени за своју истрајност. У другој половини године, живот ће бити много њежнији према њима.
Уран је у вашем знаку од 2018. године и ова енергија вам није учинила никакву услугу. Овај транзит је дјеловао као „хаотична рушевина у вашем љубавном животу, каријери, финансијама и личном животу. Могуће је да сте прошли кроз болан раскид или токсичну везу или сте можда изгубили посао и имали новчане проблеме. Срећом, свему томе долази сада крај.
До краја 2026. године можете очекивати да ће живот бити много лакши. Уран у Близанцима и Јупитер у Лаву раде заједно како би вам донијели дуго очекивани успјех и, што је најважније, срећу.
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Имаш велике снове, Лаве, али посљедњих осам година ти је било тешко да напредујеш ка својим циљевима. Можда си се мијењао између послова или си био заглављен на позицији коју мрзиш. Према Демур, Уран у Бику је донио „константне изазове и финансијски стрес због којих је било немогуће изградити каријеру и будућност коју си желио“.
Са Ураном у новом знаку и Јупитером у Лаву, ове борбе су сада завршене. До краја 2026. године, много је лакше напредовати у каријери и постићи успјех који желите. Без обзира да ли циљате на унапређење или желите да покренете сопствени посао, ово је вријеме да направите смјеле потезе. Универзум вам чува леђа, зато се баците на посао!
Твој љубавни живот је био борба, Шкорпије. Тражили сте сродну душу, али су вас сачекале токсичне везе и сломљено срце. Све то је исцрпило твоју енергију и уништило твој душевних мир, али то поглавље се завршава.
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Са Јупитером сада у Лаву, имаш више среће у љубави него икад прије. Сада имаш прилику да упознаш љубав свог живота и да имаш заиста здраву везу. Видиш црвене заставице какве јесу и избјегаваш их по сваку цијену. До краја 2026. године, твојим романтичним животом је много лакше управљати.
За Водолије посљедњих осам година су биле дефинисане лажима и издајом. Људи којима су вјеровали, забили су им нож у леђа,остављајући их сломљеног срца и тешко разочараног/у.
Срећом, свим овим токсичним везама сада се ближи крај. Твој друштвени круг добија значајно унапређење, и то је одавно требало да се деси, преноси Глоссy.
Можда сте се суочили са непоштењем, преваром, нарушеним повјерењем или везама које су те стално тјерале да преиспитујете своју вриједност. Али са Јупитером у Лаву, искрени, посвећени људи сада замјењују године емоционалног хаоса и издаја.
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До краја 2026. године, живот је много лакши јер си окружен/окружена људима који те истински воле и подржавају. То заиста чини сву разлику.
(Стил)
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Регион
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Друштво
2 ч0
Друштво
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Савјети
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Занимљивости
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