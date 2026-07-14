Од септембра у Црној Гори невакцинисаној дјеци забрањен боравак у вртићима

Аутор:АТВ редакција
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У Црној Гори од 1. септембра почиње примјена нових правила о пријему дјеце у вртић.
Наиме, дјеца која нису вакцинисана у складу с обавезним календаром имунизације неће моћи боравити у предшколским установама, осим ако за то постоји медицински оправдана контраиндикација.
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Нова мјера односи се на сву дјецу која похађају државне и приватне вртиће, а донесена је с циљем повећања обухвата вакцинације и заштите здравља дјеце у колективима.
Родитељи ће приликом уписа или наставка боравка дјетета у вртићу морати доставити потврду о уредном вакциналном статусу. Овај документ моћи ће издавати искључиво изабрани педијатри у државним домовима здравља, док потврде приватних здравствених установа неће бити прихваћене.
Надлежне институције тренутно припремају подзаконски акт којим ће бити дефинисан изглед и садржај потврде.
Према подацима Института за јавно здравље Црне Горе, обухват ММР вакцинацијом међу предшколском дјецом износи свега око 51 посто, што је знатно испод нивоа потребног за колективни имунитет.
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Процјењује се да око 17.800 дјеце предшколског узраста није примило ниједну дозу ММР вакцине, због чега здравствени стручњаци упозоравају да постоји озбиљан ризик од појаве епидемије малих богиња и других заразних болести.
Дјеца која због здравственог стања не могу примити вакцину неће бити обухваћена овом мјером. Одлуку о привременом одгађању или трајном изузећу доносиће надлежни педијатар на основу медицинске документације и процјене здравственог стања дјетета.
Из Министарства здравља Црне Горе поручују да циљ нове мјере није ускраћивање права дјеци на образовање, већ стварање сигурнијег окружења у вртићима и заштита најмлађих од заразних болести.
Иако примјена закона почиње 1. септембра, пред Уставним судом Црне Горе још увијек траје поступак оцјене његове уставности. До доношења коначне одлуке надлежни најављују да ће се закон примјењивати у складу с важећим прописима.
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Нова правила представљају једну од најзначајнијих промјена у области предшколског образовања и јавног здравства у Црној Гори посљедњих година, а очекује се да ће допринијети повећању стопе имунизације и бољој заштити дјеце у колективима.
(Црна-Хроника)
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