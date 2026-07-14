Отац страдао док је покушавао да спаси своје двоје дјеце: Преминуо и пролазник који му је помагао

Аутор:АТВ редакција
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Покушавајући да спаси своје двоје дјеце, високи таласи су однијели њиховог оца и храброг пролазника који је покушавао да му помогне.
Њега и другог мушкарца однијели су таласи док су у недјељу поподне покушавали да спасу дјечака и дјевојчицу. Дејви Шорт (48) успио је да спасе једно од дјеце, а обоје малишана прошли су без повреда на плажи Ситон Керв у Хартлпулу, у округу Дарам (Велика Британија).
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Шорт, који ради као молер и декоратер, који је био свједок трагедије и учесник у спасавању дјеце, испричао је потресну причу:
"На плажи је било троје дјеце са мајком и оцем дјечак од 15 година, други дјечак од 11 или 12 година и млађа дјевојчица. Двоје млађе дјеце било је у мору када су почели да имају проблема", рекао је он и додао:
"Видио сам још једну особу поред дјечака, лицем окренуту ка води. Касније сам сазнао да је то био отац дјеце. Ушао је у море да их спасе, таласи су га однијели и више није успио да изађе. Још један мушкарац такође је ушао у воду и и он се удавио. Шетао је пса са својом партнерком када је потрчао да помогне. Она је све то гледала својим очима и страшно је и помислити кроз шта је прошла", рекао је и наставио:
"Ја сам био трећа особа која је ушла у воду. Мајка дјеце била је на плажи, била је потпуно ван себе и молила ме да помогнем јер није знала да плива. Њихов најстарији син такође је ушао у море покушавајући да спасе брата и сестру, али су они и даље били далеко од обале".
"Успио сам да допливам до дјечака и ухватим га. Таласи су били веома јаки и испао ми је из руку, али сам га, уз помоћ још једног човјека, поново ухватио и успио да га извучем на обалу".
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"Схватио сам да је сво троје дјеце на безбједном, али њихов отац је и даље био у води и знао сам да га више нема. Остао је у мору можда око 40 минута прије него што су спасиоци успјели да стигну до њега".
"Срце ми се цијепало због те дјеце и њихове мајке. Све су то видјели и то је нешто што никада неће напустити ни њих ни било кога од нас. Прошле ноћи нисам ока склопио. Сваки пут када бих затворио очи, видио бих човјека у води".
"Били су само једна фина, обична породица која је дошла да проведе лијеп дан на плажи по топлом времену. Људи ми се јављају да ми захвале за оно што сам урадио, али шта је друго могло да се учини када су дјеца била у животној опасности? И сам сам отац и надам се да би неко исто тако притекао у помоћ мојој дјеци".
"Такође размишљам о јадном пролазнику. Учинио је све што је могао за породицу коју није ни познавао, то га је коштало живота".
Пријатељ жртве посјетио је мјесто догађаја, гдје спасиоци раде само током љетних школских распуста, али је био превише узнемирен да би разговарао. Кит Смит (75) био је на обали са Фондацијом за дивље животиње долине Тис док је операција спасавања почела.
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Видио је чамце за спасавање РНЛИ, полицију и пролазнике како покушавају да спасу двојицу мушкараца и рекао је: „Хеликоптер је био у ваздуху, била је то велика операција.“
Гарет Паркер (64), локални бивши спасилац, рекао је да људи нису били свјесни опасности од плиме:
"Постоје упозоравајући знаци који се појављују, али нажалост људи не знају колико јаке могу бити подводне струје. То је шокантан инцидент, страшан губитак живота".
Више од 30 људи се удавило током топлотних таласа од маја, укључујући седам у протеклој недјељи. Ожалошћене породице подржавају кампању за безбједност воде "Спасимо животе за Сема" организације „Миррор“. Кампања је названа у знак сјећања на Сема Хејока (16), који је умро у акумулацији у Ротераму, Јужни Јоркшир, 2021. године.
Леон Пафу Нгој (15), који је управо завршио средњу школу, удавио се у ријеци Ирвел 27. јуна у парку Клифтон Кантри, Свинтон, Велики Манчестер. Његово тијело је пронађено два дана касније.
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Истрага је саопштила да је још један тинејџер преминуо након што је упао у невољу у ријеци Вај током експедиције за додјелу награде Војводе од Единбурга. Умар Дамбуја (18) из колеџа Лејтон Шести разред у Источном Лондону ушао је у воду код Гласберија у Повису, Средњи Велс, 30. јуна. Хитне службе су пожуриле на лице мјеста у 18,30 сати.
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