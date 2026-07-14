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Требињац оптужен да је д‌јевојци поломио два пршљена

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 18:49

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Требињац оптужен да је д‌јевојци поломио два пршљена
Фото: Unsplash

Т.М. из Требиња (24) оптужен је да је нанио тјелесне повреде својој дјевојци којој је након више удараца и снажног стискања врата сломио два вратна пршљена.

Осумњичени се терети да је у ноћи између 28. и 29. априла 2026. године, у стану у Требињу, након краће препирке са својом д‌јевојком више пута оштећену ударао отвореним и затвореним песницама у пред‌јелу главе, врата и тијела, те јој рукама снажно стискао врат.

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Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против Т.М. због сумње да је починио кривично д‌јело тешка тјелесна повреда, а оптужницу је потврдио Основни суд у Требињу.

У оптужници се наводи да је у вријеме извршења д‌јела био способан да схвати значај свог д‌јела и управља својим поступцима, да је био свјестан свог д‌јела, да је хтио његово извршење и да је био свјестан да је оно забрањено.

Оштећена је, према оптужници, задобила оток поткожних ткива у чеоно-тјеменом пред‌јелу, крвни подлив капка десног ока, крвне подливе на врату праћене преломом четвртог и петог вратног пршљена у виду "падајуће сузе", али без оштећења кичмене мождине, као и крвни подлив на трбуху.

Све повреде које је оштећена задобила критичне ноћи, посматране у цјелини, представљају тешку тјелесну повреду.

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Тагови :

Оптужница

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