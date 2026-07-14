Покушао унијети огромну хрпу пара у БиХ па жестоко кажњен

Аутор:АТВ редакција
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Овлаштени царински службеници на граничном прелазу Маљевац у понедјељак, 13. јула, спријечили су покушај незаконитог износа готовине у износу од 50.000 америчких долара из царинског подручја Европске уније.
Истог дана држављанину Сједињених Америчких Држава издат је прекршајни налог због почињења прекршаја Закона о девизном пословању, саопштено је у уторак, 14. јула, из Царинске управе Хрватске.
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Као сувозач у путничком возилу бх. регистарских таблица, приликом изласка из царинског подручја Европске уније није испунио обавезу пријаве готовине Царинској управи, односно граничној полицији, писаним или електроничким путем прописаног обрасца.
Због утврђеног прекршаја изречена му је новчана казна у износу од 12.900 евра.
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Царинска управа Хрватске подсјећа да су путници при уласку у Европску унију и изласку из ње обавезни пријавити готовину у вриједности од 10.000 евра или више, односно њену противвриједност у другим валутама, путем прописаног обрасца надлежним тијелима.
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