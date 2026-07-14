Додик: Америка данас заступа став који Српска има већ три деценије

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик поздравио је то што Америка данас заступа став који Република Српска има већ три деценије о Међународном кривичном суду у Хагу.
Додик је навео да државни секретар САД Марко Рубио, коментаришући Међународни кривични суд у Хагу, упозорава да би амерички војници и званичници могли бити препуштени на милост и немилост страним судијама, хиљадама километара далеко.
"Управо то је српски народ говорио годинама. Када суд изгуби једнаке аршине и постане средство политике, престаје бити мјесто правде. Поздрављам што Америка данас заступа став који Република Српска има већ три деценије", написао је Додик на Иксу.
Република Српска
Минић: Вријеме је да се затвори поглавље међународног протектората
Амерички државни секретар Марко Рубио покренуо је кампању с циљем укидања Међународног кривичног суда у Хагу, тврдећи да се тај међународни суд мијеша у војне и полицијске операције САД, чиме угрожава амерички суверенитет, преноси лист Гардијан.
Амерички Стејт департмент покренуо је кампању за окончање пријетње коју представља Међународни кривични суд америчком суверенитету.
Марко Рубио, државни секретар САД, @SecRubio коментаришући Међународни кривични суд у Хагу, упозорава да би амерички војници и званичници могли бити препуштени на милост и немилост страним судијама, хиљадама километара далеко. — Милорад Додик (@MiloradDodik) July 14, 2026
Управо то је српски народ говорио годинама. Када…
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