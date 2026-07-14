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Додик: Америка данас заступа став који Српска има већ три деценије

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 17:16

Коментари:

6
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик поздравио је то што Америка данас заступа став који Република Српска има већ три деценије о Међународном кривичном суду у Хагу.

Додик је навео да државни секретар САД Марко Рубио, коментаришући Међународни кривични суд у Хагу, упозорава да би амерички војници и званичници могли бити препуштени на милост и немилост страним судијама, хиљадама километара далеко.

"Управо то је српски народ говорио годинама. Када суд изгуби једнаке аршине и постане средство политике, престаје бити мјесто правде. Поздрављам што Америка данас заступа став који Република Српска има већ три деценије", написао је Додик на Иксу.

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Амерички државни секретар Марко Рубио покренуо је кампању с циљем укидања Међународног кривичног суда у Хагу, тврдећи да се тај међународни суд мијеша у војне и полицијске операције САД, чиме угрожава амерички суверенитет, преноси лист Гардијан.

Амерички Стејт департмент покренуо је кампању за окончање пријетње коју представља Међународни кривични суд америчком суверенитету.

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Тагови :

Милорад Додик

Америка

Република Српска

Хаг

Марко Рубио

Коментари (6)

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