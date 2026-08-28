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Србија демолирала Исланд

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 22:50

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Србија - Исланд
Фото: Tanjug/Dejan Živančev

Кошаркашка репрезентација Србије је уписала једну веома доминантну, убедљиву победу против Исланда са 102:73, чиме су на одличан начин започели другу рунду квалификација за Мундобаскет.

Србија је била огроман фаворит на овом мечу, поготово с чињеницом да се на располагање ставио и Никола Јокић, као и Никола Јовић из НБА лиге и многи играчи из Евролиге. Ипак, није баш све од почетка било тако "меко" за српску селекцију, која се помало и мучила.

Већ су у неколико наврата играчи Србије имали проблеме и у претходним утакмицама, а то је да играју егал тамо гдје су огроман фаворит. Исто се догодило и овдје током првих 10 минута, када је Исланд дјеловао и као доста боља екипа. Играли су напријед сјајно, а одбрана Србије је посустајала доста често.

Међутим, јасно је било да је то кратког даха, те да Исланд тешко да може у истом ритму да одржи утакмицу и то је и била истина.

Већ су се у другом кварталу зауставили, када су кошаркаши Србије "запалили" руку и направили су огромну разлику, која је отишла и на двоцифрену цифру.

Једноставно, погађали су играчи у серијама, Танасковић је бриљирао, а онда су ишле и тројке као на траци, што је дало замајац за 10 поена на полувремену, те мирнији наставак у којем је Србија дошла до веома сигурне побједе против аутсајдера.

Исланђани су током треће дионице успјели да пруже отпор, али, видјела се огромна сила српског тима у посљедњих 10 минута, када је и забиљежена највећа предност на овој утакмици.

Најефикаснији у српској екипи био је Никола Танасковић са 23 поена, два мање је додао Никола Јовић, Марко Гудурић је додао 17, а по 10 Милутинов и Дангубић.

Фридриксон је предводио Исланд са 19 поена, док је Хермансон имао 18, а Хлинасон 14.

(Телеграф)

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Таг :

Кошаркашка репрезентација Србије

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