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ФИБА објавила гдје се игра Мундобаскет

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 07:32

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Србија-Турска Свјетско првенство
Фото: КСС

ФИБА је објавила хале у којима ће се играти Свјетско првенство 2027. године.

Свјетско првенство у кошарци се игра 2027. године у Катару од 27. августа до 12. септембра и биће то јубиларно 20. такмичење.

ФИБА је објавила четири хале у којима ће се играти Мундобаскет и то су:

Ал Јануб Арена која има капацитет од 8.200 гледалаца, Лосеил Арена са 15.227 места, Ал Атија Арена од 8.600 мјеста, као и Духаил Арена са 5.500 мјеста за гледаоце.

Фотографије и најаву ФИБА можете видјети и сами:

Кошаркашка репрезентација Србије и даље се бори за пласман на поменутом Мундобаскету.

У квалификацијама су у првој фази завршили групу Ц иза Турске и испред БиХ и Швајцарске, а у другој фази играју против Исланда, Италије и Литваније.

Тренутно је Србија на трећој позицији, иза Турске и Италије, а три од шест репрезентација оствариће пласман на Свјетско првенство.

(б92)

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Тагови :

Мундобаскет

ФИБА

кошарка

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