ФИБА објавила гдје се игра Мундобаскет

Аутор:АТВ редакција
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ФИБА је објавила хале у којима ће се играти Свјетско првенство 2027. године.
Свјетско првенство у кошарци се игра 2027. године у Катару од 27. августа до 12. септембра и биће то јубиларно 20. такмичење.
ФИБА је објавила четири хале у којима ће се играти Мундобаскет и то су:
Ал Јануб Арена која има капацитет од 8.200 гледалаца, Лосеил Арена са 15.227 места, Ал Атија Арена од 8.600 мјеста, као и Духаил Арена са 5.500 мјеста за гледаоце.
Фотографије и најаву ФИБА можете видјети и сами:
Meet the World Cup venues! 🏀— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) August 25, 2026
Four world-class arenas in Qatar are set to welcome the world’s best in FIBA Basketball World Cup 2027. Which one are you most excited to visit?
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قطر تستعدّ لاستقبال العالم!
أربع صالات عالمية ستحتضن منافسات كأس العالم لكرة السلة FIBA قطر 2027.… pic.twitter.com/flbJShsim3
Кошаркашка репрезентација Србије и даље се бори за пласман на поменутом Мундобаскету.
У квалификацијама су у првој фази завршили групу Ц иза Турске и испред БиХ и Швајцарске, а у другој фази играју против Исланда, Италије и Литваније.
Тренутно је Србија на трећој позицији, иза Турске и Италије, а три од шест репрезентација оствариће пласман на Свјетско првенство.
(б92)
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