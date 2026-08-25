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КК Борац: У нову сезону са младим снагама

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 19:48

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Кошаркаши Борца.
Фото: АТВ

И ове сезоне Борац ће се ослањати углавном на домаће, младе играче, од којих се очекује да буду носиоци игре.

У новој сезони, као капитен цревно-плаве ће да предводи Борис Драгојевић. Каже да му нова улога не ствара притисак и да је спреман да прихвати сваки изазов.

Резултати из претходних сезона дају им за право да се надају да и ове могу да буду конкурентни ривали свима, упркос томе што ће И ове године бити најмлађи тим како у домаћем шампионату, тако и у АБА 2 лиги.

Бањалучани су у потрази за играчем под кошем, а Управа није поставила резултатски императив. Ипак, уз акценат на раду и стварању препознатљиве игре, из Борца поручују да у сваком мечу морају дати максимум.

Још није познато када ће почети такмичење у Премијер лиги БиХ, док сезону у АБА 2 лиги Борац отвара домаћом утакмицом против Морнара, седмог октобра.

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Тагови :

кошарка

КК Борац

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