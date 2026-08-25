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Преминула Доли Партон

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 20:39

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Доли Партон наступа на концерту у Токију, 30. јула 1979. године.
Фото: Tanjug/AP/Tsugufumi Matsumoto

Америчка пјевачица Доли Партон, позната као "краљица кантри музике", преминула је данас у 80. години, саопштила је њена породица.

Доли Партон је освојила 11 Греми награда, укључујући и награду за животно дјело, преноси Ројтерс.

Са класичним пјесмама, међу којима су "Капут са много боја" (Coat of many colors), "Џолин" (Jolene) и "Увијек ћу те вољети" (I will always love you), постала је једна од најпродаванијих умјетница свих времена, са преко 100 милиона продатих плоча.

(Танјуг)

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Тагови :

Доли Партон

преминула Доли Партон

Пјевачица

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