преминула Доли Партон

Аутор:АТВ редакција
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Америчка пјевачица Доли Партон, позната као "краљица кантри музике", преминула је данас у 80. години, саопштила је њена породица.
Доли Партон је освојила 11 Греми награда, укључујући и награду за животно дјело, преноси Ројтерс.
Са класичним пјесмама, међу којима су "Капут са много боја" (Coat of many colors), "Џолин" (Jolene) и "Увијек ћу те вољети" (I will always love you), постала је једна од најпродаванијих умјетница свих времена, са преко 100 милиона продатих плоча.
(Танјуг)
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