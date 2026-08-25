У Београду јак пљусак праћен грмљавином: Падало и на планини захваћеној пожаром

Аутор:АТВ редакција
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Београд је вечерас захватио пљусак праћен грмљавином, а према прогнози РХМЗ, слични локални пљускови могући су и током вечери.
На планини Гоч, гдје се данас разбуктао пожар, такође је пала киша, преносе медији.
Према прогнози РХМЗ-а, сутра ће бити промјенљиво облачно са дужим сунчаним интервалима, док се локална краткотрајна киша или пљусак очекују углавном у брдско-планинским предјелима.
(Танјуг)
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