Више од 100 Бањалучана изашло на улицу: Рекли не регулационом плану

Аутор:АТВ редакција
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Више од 100 мјештана бањалучког насеља Росуље окупило се вечерас да би изразили противљење измјени дијела регулационог плана који се односи на Улицу Пете козарске бригаде јер би, истичу, планирано проширење саобраћајнице и изградња више стамбених објеката угрозили постојеће куће, дворишта и инфраструктуру.
Члан Савјета Мјесне заједнице Росуље Марио Клепић рекао је да су се мјештани окупили на иницијативу комшија из Улице Пете козарске бригаде и Улице Краља Петра Другог, који су директно угрожени предложеним измјенама.
Клепић је појаснио да је измјенама предвиђено проширење Улице Пете козарске бригаде, која би се спојила са Улицом Краља Петра Другог, а било би изграђено и шест стамбених зграда.
Он је додао да би планирана саобраћајница улазила у постојећа дворишта и објекте мјештана.
"Окупили смо се да покажемо јединство и кажемо `не` овом регулационом плану. До 28. августа траје рок за достављање примједаба, које прикупљамо и доставићемо Градској управи, а након тога учествовати и у јавној расправи", рекао је Клепић.
Подсјетио је да су се мјештани Росуља и прошле године противили регулационом плану који се односио на подручје Основне школе "Алекса Шантић", те напоменуо да комуникацију и даље одржавају путем групе "Сачувајмо Росуље".
Мјештанин Улице Краља Петра Другог Миле Јанковић рекао је да је суштина измјена у интересу будућих инвеститора, али и да су мјештани ангажовали грађевинске стручњаке да би сагледали могуће посљедице планиране изградње.
Он је навео да је на његовој парцели предвиђено одузимање око 150 метара квадратних земљишта ради изградње будуће саобраћајнице, која би са тротоаром дошла на два до три метра од прозора његове спаваће собе.
"У наставку улице проширење би ушло у дворишта мојих комшија, а код неких би пролазило чак преко улазних врата подрумских или стамбених просторија", рекао је Јанковић.
Он је указао и на проблем планиране изградње топловода, наводећи да сматра да није потребан постојећем насељу, већ да би служио будућим стамбеним објектима.
"Постојећи топловод готово сваке сезоне има кварове, па се поставља питање шта би за нас значило његово одржавање када би пролазио кроз наша дворишта. Овом насељу тај топловод није потребан", навео је Јанковић.
Додао је да колективно становање преузима примат када се направи једна зграда међу кућама, да у предложеном плану нема довољно простора за паркирање и да ће сваки мјештанин појединачно доставити примједбе на план Градској управи, након чега очекују јавну расправу.
"Градска управа је дужна да одговори на сваку примједбу. Уколико и након јавне расправе остане при ставу да план треба упутити у Скупштину града, он ће ићи у скупштинску процедуру, а тек након усвајања могу се предузимати даљи правни кораци", рекао је Јанковић.
Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић рекао је да планирана изградња угрожава постојеће насеље, те да инфраструктура Росуља није прилагођена додатном броју становника.
"Школски капацитети су попуњени, а недостатак вртића је актуелна тема у цијелој Бањалуци. Постоје и приватне куће којима би била угрожена не само приватност, већ би им био узет и дио имовине" рекао је Зељковић.
Он је навео да подржава развој и изградњу у Бањалуци, али сматра да постоје и други дијелови града у којима би требало планирати ширење, док би подручје Росуља, требало сачувати у оквирима плана који је сада на снази.
Уколико приједлог измјене регулационог плана буде упућен у скупштинску процедуру, Зељковић је најавио да СНСД неће подржати такав приједлог.
Мјештанин Росуља Мирослав Маргетић рекао је да проблем са регулационим планом на овом подручју датира још од 2006. године.
"Наше куће су избрисане, а уцртане су нове површине које не служе сврси. Не могу чак ни да санирам своју кућу јер сам од општине добио одговор да би тиме повећао вриједност своје некретнине", рекао је Маргетић.
Он је навео да се у плановима обједињују по три или четири парцеле, иако, како тврди, њихови власници те парцеле нису продавали нити прометовли.
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