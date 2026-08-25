Бистрица без воде преко мјесец дана

Аутор:Милица Марјановић
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Колико сте најдуже били без воде? Дио мјештана Бистрице код Бањалуке данас броји 54. дан.
За то вријеме уредно стижу обећања и увјерења да сви у највећем граду Српске имају воду, али и рачуни домаћинствима за воду коју немају.
Бистрица већ 54 дана нема воду, па се мјештани скоро два мјесеца сналазе како знају и умију. Међу њима је и тринаестогодишњи Сергеј. Због очевог здравственог стања и мајчиних радних обавеза, рано је научио шта значи одговорност и преузимање великог дијела обавеза на себе. Све то, прича нам, постаје још теже када изостане основна животна потреба.
„Тешко је, имамо доста животиња, прасиће, а имамо сада и двоје старих људи — они се требају купати. Преко 40 дана немамо воду, немамо чиме залити воће, све се суши на врућини. Морамо вући кантама и галонима када старији људи треба да оду у тоалет. Ја одатле морам носити свако вече по 100 литара воде у шталу. Тежак је живот без воде — и у свињцу, и у шталама, али и да се окупаш...”, изјавио је за АТВ мјештанин Бистрице Сергеј Бојанић.
Воде нема, али се рачуни за њу гомилају. Невенка Бојанић каже да воду довозе и не троше је из мреже, а цифре на рачунима стижу као да је користе мјесецима.
„Скупо је у односу на то колико нисмо имали воду. Баш нам је велик рачун дошао, а нисмо имали воде. Ми је довозимо, значи не троше је из мреже, а платили смо као да смо је користили не знам колико мјесеци. Не разумијем... Имали смо прије воду, шта је сад одједном да је немамо? Потребна је свима, имамо и болесника у кући, ту је ратни војни инвалид. Заиста, шта да кажем, ово је немогуће у овом вијеку да немамо воде”, рекла је мјештанка Бистрице Невенка Бојанић.
Јевто Бојанић прича да је и раније ситуација била тешка, али годину као ову не памти. Никада дуже није био без воде. Највећи проблем је, како каже, то што су шахтови доступни свима, па тако свако себи даје за право да одврће и заврће вентиле.
„Што је најважније требало би да се нађе ко затвара и отвара шахтове, да не може до воде да дође како ко хоће и да ради шта хоће. Народ је слабо поштен и карактеран, важно је да он има. Овај други што нема то његов проблем није”, казао је Јевто Бојанић.
А мјесец дана воде нема ни Горња Пискавица. У пет дана, каже Слободан Јањетовић, дође на сат времена, па нестане. Потом нас је Слободан одвео до базена и шахтова који се малтене и не виде колико су зарасли, као да нико из Водовода ту никада крочио није.
„Срамота је што је базен овако зарастао, то ни у џунгли нема. Нико не води рачуна о томе базену, да макар покоси ту траву... Шума је велика, макар прилаз да се види, шта је и како је. Откуд они сад знају колико има воде кад нико не прилази”, поручио је мјештанин Горње Пискавице Слободан Јањетовић Прле.
Изградњом водоводног система Туњице 1 и Туњице 2, градоначелник Бањалуке и директор Водовода гарантовали су да ће свака кућа у приградским насељима имати воду. Бистрица и Горња Пискавица, изгледа, нису биле на тој мапи.
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